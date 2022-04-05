10月施政報告多長遠計劃 學者：不角逐料京意願

蔡子強分析，去年施政報告可見林太充滿鬥志，但內地官員處理疫情不當屬「死罪」，相信林太處理第五波不當，連任機會已被看低一線。蔡子強形容林太是「失敗」的特首，相信北京不滿其處理反修例運動及抗疫的表現，兩度要中央出手，除顯示港府無能力處理風波，更惹國際反彈；林太民望見新低並觸發移民潮，建制派與其關係惡劣，「香港史上都好難有特首做到」。

劉兆佳料政府改組已知會中央 下任應參考

實政圓桌田北辰就質疑，林太去年10月發表的《施政報告》提出多項長遠規劃，「現在回望都很令人莫名其妙」。他說可能是去年3月她向中央提及不連任，但中央無表態，而林太其後以為自己仍有機會爭取連任，故提出多項宏圖綱領爭取表現。

新思維狄志遠建議林太在餘下任期集中抗疫，改組方案應由下任特首決定，他稱社會不認為架構改組是優先事項，立法會沒有討論，時間上亦不足。全國港澳研究會副會長劉兆佳相信，改組建議提出前，林太已知會中央，而有關建議亦有其合理性，下任特首應該會認真參考。

明日大嶼北部都會政府改組

林鄭指有足夠支持下屆政府繼續

林太任內提出多項長遠規劃項目，本身是城市規劃師的選委會議員林筱魯認為，本港政治並非政黨輪替制，政策的延續性相對較外國強，他相信上述項目的社會共識強，短期不會有大改變，但他關注下屆政府如何演繹項目的概念，例如與大灣區的互動、邊境管理的具體做法等。

對於多項由現屆政府提出的項目未能在任內完成，林太表示，特區政府的政策有很大延續性，尤其是如果政策獲得社會的廣泛支持，稱政府重組架構、北部都會區及明日大嶼等有足夠支持由下屆政府繼續落實。

林太表示，餘下至6月底的任期將做好4項工作，包括特首選舉、穩控疫情、辦好回歸25周年的活動及做好政府換屆交接。

（特首選舉）