建制盼下任振經濟 民主派冀補裂

李慧琼期望團結各界 改革房屋行政

建制派政黨希望下任特首在疫情後重振經濟，解決房屋等深層次問題。民建聯主席李慧琼表示，期望下任特首團結各界，在土地房屋和行政架構等範疇上改革。工聯會鄧家彪認為，下任特首應先固本培元，改善第五波疫情突顯的施政效能問題，以及公務員團隊的協調和效率。另外，他說特首要釐清本港的發展定位，同時面向內地和國際，在疫情下變相「裏外不是人」。

本港經歷反修例運動，社會撕裂，狄志遠希望下任特首能讓社會復和，與各界廣泛溝通，吸納反對聲音，不能只由建制派主導，冀下屆政府能重啟政制發展，以及在福利政策上有突破。民主黨前主席劉慧卿亦認為，下任特首需修補社會撕裂，維護法治、人權和港人的人身安全，才能令市民心悅誠服。

政圈盛傳李家超將參選特首，狄志遠認為李屬紀律部隊出身，過去主力國安工作，做事「硬橋硬馬」，未必能勝任讓社會復和的角色。至於會否提名對方參選，狄志遠說要視乎其政綱以及復和社會的藍圖。劉慧卿則表示，只要特首認同修補社會撕裂是重要工作就會做，即使北京主導管治作風，特首仍有一定發言權。她強調，修補撕裂不是特首一人的事，建制派和商界亦可向北京進言。

陳家洛：李家超國安角度看人權 料打壓更強

李家超2019年任保安局長時，主力推銷修訂《逃犯條例》。陳家洛分析，若中央屬意李家超接任特首，代表中央在當前中國與西方角力的國際形勢下，需要像李家超的武官「守門口」，研判本港在國安工作上是硬仗連場。他認為，李家超如出任特首，未能緩解社會對立，觀乎對方過去言行，對民主、人權、法治等核心價值只從國安角度理解，相信來屆政府的政治打壓會有過之而無不及。他指出，其中一個復和社會的方法是就反修例運動作獨立調查，李家超2019年任保安局長，陳家洛認為對方不會啟動獨立調查及嘗試取信於市民。

（特首選舉）