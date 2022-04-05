稱「唯一考慮家庭」 去年3月已向中央表達 林鄭棄選 建制盼下任有得揀

傳「一人模式」 建制派指有競爭仍可團結社會

據了解，李家超昨仍未辭職，但日內會有動作，有建制派核心稱料到本周後期，或4月8至10日，特首選舉才正式「開閘」。綜合建制派消息，暫未有重量級人馬或有關方面收集選委提名。有多於一名核心建制派稱，今次特首選舉很大機會是一人模式；另有建制派稱暫時未知是否一人模式，有機會兩人競逐，而兩人競爭仍可以團結社會。

多名建制稱李家超果斷服從溝通好

多名建制派稱，相信李家超是下任特首人選，又稱其作風果斷、有魄力，且紀律部隊出身服從性高，但私下與建制派溝通良好，會清楚解釋底線和原則。有建制派向本報表示，林太去年已透露因家庭原因而無意連任，但有建制派不相信這說法。

本報分別向被視為有意參選的李家超及財政司長陳茂波等查詢，會否競逐特首選舉，政務司長辦公室發言人表示，不評論傳媒報道。財政司長辦公室發言人則表示，司長正全力參與香港的抗疫工作，並繼續跟進財政預算案提出的各項措施。本報亦有向全國政協副主席梁振英查詢會否參選，他連日已讀不回。

林鄭月娥表示，去年3月到北京出席兩會時，已直接向中央表達她不參選連任的意願，背後的考慮只有家庭，強調家人是她最優先的考慮，又稱自己已3次出任政治職位，「對家人或多或少有些影響」。問到中央有否提出挽留，她稱中央對其意願表示理解和尊重。

范太：李家超陳茂波深入了解現屆計劃

對於有消息稱李家超將辭職參選，林太表示，至昨日記者會為止，沒收到任何官員的辭職信。問到特首應有能力和特質，她表示每屆特首最重要的特質是要履行好雙負責制，對香港特區及中國政府負責，亦要把持好一國兩制、港人治港、高度自治的特質。

全國人大前常委范徐麗泰表示，目前未有人報名參選，難評論最後有多少人參選，但她期望曾參與本屆政府一些較長線計劃的人參選，因能令計劃延續下去。她向商台表示，李家超和陳茂波對現屆政府的構思和計劃都有深入了解，若兩人報名參選，大家就「有得揀」。

狄志遠：一人參選削當選者說服力

實政圓桌立法會議員田北辰期望有競爭選舉， 「有得揀永遠好過無得揀」。新思維議員狄志遠冀今屆特首選舉有競爭，質疑一人選舉只是「走過場」，市民覺得事不關己，會削弱當選者施政的說服力。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，距離投票日時間短，如兩人競爭，不確定性會更高，對候選人準備工作負擔大，惟現階段難判斷會否僅一人參選。

劉兆佳：林鄭不參選明智 騰位組更有能力班子

全國港澳研究會副會長劉兆佳對林太不連任不感意外，「甚至可以說是明智之舉」。她說林太任內兩場重大危機，包括修例風波及新冠疫情，導致香港和國家付出沉重代價，亦令其管治威信及能力大損，難有足夠政治能量應對日後的管治及改革任務，更遑論應付外部勢力對國家安全及香港的威脅。他認為林太不參選可騰出空間，讓中央組建更有勇氣、能力、魄力、擔當，對中央忠誠及果斷的特區領導班子。

至於林太過往表現，田北辰認為有做得好的地方，但相信香港人只會記得兩件大事，分別是第五波疫情導致多人死亡，以及反修例事件令香港元氣大傷。上次支持林太參選的狄志遠說對林太表現失望，認為對方行政管理能力高，但缺乏政治思量。

明報記者

（特首選舉）

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