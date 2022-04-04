「眾」投訴運署誤導回覆拖延查冊 申訴署裁部分成立

反修例事件期間，運輸署在2019年收緊查車牌車主資料限制，在網上系統查車牌，要填報「車輛登記細節證明書」，需在3個查詢目的選項選擇其一，包括用作「其他有關交通及運輸的事宜」。時任港台編導蔡玉玲因元朗7．21襲擊調查報道中車牌查冊，去年4月被判虛假陳述罪成罰款6000元，正在上訴。在蔡一案，裁判官曾建議，若運輸署查冊表格中並無合適選項，申請人應「另向運輸署提出書面申請」。

運署着眾新聞自行判斷查冊類別

申訴署：當局應「有責任及能力」判斷

「眾新聞」在裁決後，向運輸署查詢基於新聞用途下如何進行車牌查冊，運輸署新聞組回覆說，如收到查冊機制以外的申請，會根據《公開資料守則》處理。「眾」其後根據《守則》向運輸署查詢一宗涉交通意外的巴士車輛資料，運輸署在諮詢法律意見後，在51日後、至6月中回覆說，由於相關資料在車輛登記冊中，可沿用《道路交通規例》程序處理，着記者填妥表格申請查核車輛資料。「眾」不滿署方沒有一開始表明《公開資料守則》不適用，及因誤導回覆導致個案被拖延，向申訴署投訴。

申訴署經過半年多調查後，裁定投訴部分成立，認為運輸署經研究及諮詢法律意見後，仍要申請人自行判斷涉事巴士登記資料是否屬「其他交通及運輸事宜」是不理想，更提醒運輸署掌管運輸交通事宜，應「有責任及能力」判斷資料申請是否符合法律權限下用途。至於當時運輸署引用《公開資料守則》，申訴署稱運輸署回覆可能令人有錯誤期望，但認為運輸署並非建議以《守則》處理車輛查冊，故接納回覆本身無不妥。

申訴署強調，運輸署在行使權力時有責任提供明確指引，「讓市民有所依從，了解如何遵守法規，避免在資訊不足的情况下誤墮法網」。公署認同，去年新案例下市民可能更擔心誤墮法網，例如什麼法律程序或交通事故報道，是否屬「交通及運輸的事宜」。

由於「眾」的申請不直接涉車主姓名及身分證資料等，申訴署質疑當局，「考慮了不相關的因素及設置不必要條件，大大增加受到司法覆核的風險」。

會否修訂查冊表格？

運署：正研究調查報告

運輸署回覆申訴署時稱，會積極在可行範圍內解釋查冊申請須知，但對其餘建議有保留，擔心如需提供實例會誤導市民。本報向運輸署追問會否考慮修訂查冊表格，署方回覆說正詳細研究調查報告及建議。

已離開港台的蔡玉玲回應說，申訴署指出現行機制的漏洞，正是市民不知怎樣理解法例，窒礙公眾正當使用涉公眾資訊的渠道，「政策應該係大家知道，不應唔清唔楚」。

運輸研究學會資深會員熊永達說，政府目前抗拒豁免傳媒查冊作調查報道，但又不敢完全禁止查冊，到頭來影響有實際需要的申請。他指過去傳媒進行車牌查冊一直相安無事，如今收緊查冊令公眾知情權受損，認為可由公司提出申請證明查冊需要。

立法會交通事務委員會成員、民建聯陳恒鑌認為，先前車輛登記冊因被濫用才收緊查冊，認為可在尊重私隱下，探討有無方法正當使用車輛登記冊資料。

明報記者 林勵