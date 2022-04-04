李家超傳去馬 范太：盼他參選 林鄭：適時公布個人意向

有指梁振英任選委會總召集人

特首選舉仍然未有「重量級」人物參選，多名選委表示至今無人向他們爭取提名。昨日政圈傳出消息，指政務司長李家超將辭職參選。消息亦指，被視為有意參選特首的全國政協副主席梁振英將出任選委會總召集人，本報以短訊向他查詢，他已讀不回。范徐麗泰向本報表示，覺得李家超是可以考慮參選特首的人選之一，被問及李會否缺乏經濟或其他政策範疇的歷練，她認為很難說，要視乎對手。

范徐麗泰：希望下屆特首來自現屆政府

至於現任特首林鄭月娥和盛傳有意參選的財政司長陳茂波，范太認為林太做得很好，但認為從其公開言行，「不覺得林太特別有興趣繼續（連任）」。對於陳茂波，她稱「報咗名就可以評論」，只說歡迎任何有心為港服務的人考慮參選特首。范太說，希望下屆特首可以來自現屆政府，因為政府很多長期計劃難在今屆完成，「如果下任特區政府與本屆政府有比較直接的聯繫，好可能對大家無異議的長期計劃可以繼續下去」；又指特首選舉只涉及1400多名選民，有別立法會選舉涉及過百萬選民，認為特首選舉要延期的理由不太站得住腳。

全國人大代表葉國謙認為，下任特首需要有行政經驗、較強社區網絡，個人要有承擔、魄力和愛國愛港，覺得現任官員有優勢。他稱未有人找他取提名，對於仍未有具分量人物參選是否較遲，他說這是事實，但相信能「入閘」的都是「自己人」，亦認同當選人組班一定較急。同屬選委的全國政協梁志祥和彭長緯均表示，無人向他們爭取提名。

多名選委稱無人爭提名

狄志遠：現况不理想

身兼港區人代的立法會議員田北辰相信，提名期內一定有人報名參選，希望選舉有競爭，認為只有一人參選不是好事。至於是否有人向他爭取提名，他說不方便透露，並認為下任特首最理想由問責官員出任，因面對危機和管理公務員及官員團隊時，要熟悉政府運作。

新思維立法會議員狄志遠表示，至今未有具分量者接觸他，認為現時情况不理想，因為選委需時討論是否給予提名；又指選舉工程愈遲展開，市民對候選人認識不足，會降低他們的認受性。

李家超前日以政務司長身分，豁免特首候選人進行與選舉相關的聚集時不受限聚令限制，可在室內公眾地方聚集。林太昨被問到是否代表特首選舉比抗疫更重要，她回應稱，有關決定是平衡的工作，認為市民希望見到一場公平、公開、公正的特首選舉，豁免是基於重大公眾利益。她稱特首候選人需面向社會進行很多活動，當局要考慮在保障公共衛生以及選舉重要性的原則下，讓部分選舉工作能進行。

梁振英昨在社交網站發表對疫後重建的意見，建議在郊野公園邊陲地帶興建老人院，以及在現有綠化地興建大型公立醫院；又認為本港應成立類似新加坡淡馬錫的投資基金投資關鍵企業和事業。李家超昨日未有公開活動，前日有落區向「三無大廈」居民派發防疫服務包。陳茂波昨發表網誌，宣布將於星期四（7日）派發首輪消費券。

明報記者

（特首選舉）

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