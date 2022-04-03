滿70歲者免費驗核酸

百檢測中心採樣站提供 毋須預約

食衛局指出，全港所有地區、幾乎每幢大廈過去7天都曾出現感染個案，由於長者、特別是未接種疫苗的70歲以上長者感染新冠病毒後死亡風險甚高，為顧及長者需要，會於全港各區約100個社區檢測中心及流動採樣站為70歲以上長者提供毋須預約的免費核酸檢測服務。食衛局又提醒，檢測呈陰性的長者，應把握時間盡快到就近疫苗接種中心接種新冠疫苗。

另外，高風險高暴露的特定群組，包括未完成接種疫苗的餐飲處所員工及建造業工人、所有機場員工及檢疫中心員工等，均須定期檢測。最新措施下，已接種疫苗或因健康原因不適合接種疫苗者繼續可免費在社區檢測中心接受檢測。當局又稱，政府會定期按最新的疫情風險評估，審視特定群組檢測的覆蓋面及頻率，以及相關檢測應否由公帑資助。當局補充，只有在過去一個月內曾經檢測呈陽性者（核酸檢測陽性個案或已申報快速測試陽性個案），方可獲豁免暫時毋須定期強制核酸檢測。

（新冠疫情）