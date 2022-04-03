科委會本周商第四針 料先供長者

【明報專訊】政府在去年11月起逐步開放讓市民接種第三針新型冠狀病毒疫苗，近日將第三針接種時間提早到打第二針後3個月，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨表示，科學委員會本周將開會，討論打第四針安排，預計會先開放讓長者接種，或與第三針相隔3至6個月。
許樹昌料需與第三針隔3至6個月
截至昨晚8時，全港有逾280萬人已打第三針。許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，去年3、4月接種首兩劑疫苗的市民，若6個月後已打第三針，有需要打第四針，專家將在本周開會討論具體安排，他估計會優先讓長者打第四針，料需與第三針相隔3至6個月。他說，若想抗體水平高，可選擇打復必泰，所產生的高抗體水平起碼維持4個月，但部分人若想打科興亦沒問題。
昨日疫情記者會上，被問及市民日後是否需要定期打針，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心轄下科學委員會定期會開會，若有新建議，會盡快通知大家。
此外，幼稚園、小學及國際學校最快於4月19日復活節過後，可恢復面授課堂，而截至昨晚8時，3至11歲第一針疫苗接種率為61%，12至19歲第一針疫苗接種率為96.45%。
兒童接種率偏低 籲復課前先打一針
許樹昌說，聽到不少學校、家長擔心復課後小朋友會染疫，他認為現時3至11歲兒童接種率仍偏低，12至19歲接種率較安全，呼籲家長趁這數周讓學童起碼先打一針，若學校有九成人打了第一針，有一定保護作用。
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