科委會本周商第四針 料先供長者

許樹昌料需與第三針隔3至6個月

截至昨晚8時，全港有逾280萬人已打第三針。許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，去年3、4月接種首兩劑疫苗的市民，若6個月後已打第三針，有需要打第四針，專家將在本周開會討論具體安排，他估計會優先讓長者打第四針，料需與第三針相隔3至6個月。他說，若想抗體水平高，可選擇打復必泰，所產生的高抗體水平起碼維持4個月，但部分人若想打科興亦沒問題。

昨日疫情記者會上，被問及市民日後是否需要定期打針，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心轄下科學委員會定期會開會，若有新建議，會盡快通知大家。

此外，幼稚園、小學及國際學校最快於4月19日復活節過後，可恢復面授課堂，而截至昨晚8時，3至11歲第一針疫苗接種率為61%，12至19歲第一針疫苗接種率為96.45%。

兒童接種率偏低 籲復課前先打一針

許樹昌說，聽到不少學校、家長擔心復課後小朋友會染疫，他認為現時3至11歲兒童接種率仍偏低，12至19歲接種率較安全，呼籲家長趁這數周讓學童起碼先打一針，若學校有九成人打了第一針，有一定保護作用。

（新冠疫情）