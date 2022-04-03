疫情兼驟冷 清明前周末拜山者稀

去年清明節前周末，當局在將軍澳華人永遠墳場附近實施道路管制，市民可乘九巴特別路線前往墳場，搭的士及私家車則需在山腳下車步行上山，惟人潮未受影響，去年一度有逾百人排隊上山。今年因疫情關係，相關巴士停駛，記者昨午在油塘出發，發現私家車及的士可駛上山，沿途未見車龍，行人路人流稀疏。

10人家族未分批 「掃墓就是要一起」

多名掃墓者均稱人流較往年大減，市民黃小姐為避人潮每年均提早掃墓，但今年較預期冷清，「以往望上去每行（墓碑）都有10幾人，今年沒人」，認為人流比去年減半。她料與天氣轉冷及疫情嚴重有關。

雖然人流不多，仍有零星的家族成員在2人限聚令下堅持多人同行拜祭。廖太一家約10人昨一同祭祖，她稱沒考慮過分批拜山，因「家族就係唔會分開」，又說掃墓意義正是要「together（一起）」，才能表達對先人的敬意。

記者昨留在現場約3小時，未見執法人員巡查。本報向警方及食環署查詢昨日限聚令執法情况，警方稱未有昨日相關統計數字；食環署則稱昨日巡查轄下墳場、骨灰安置所及紀念花園共90次，其間加強宣傳教育及勸喻，未有發出定額罰款通知書或檢控。

稱普遍從簡 紙紮舖生意跌兩三成

拜山人流減少，附近紙紮舖生意亦受影響。油塘中心一間紙紮舖的負責人高小姐形容，去年清明市民會花近千元「執呢樣執嗰樣」，除買以金銀衣紙為主的衣包，亦會額外加購壽衣、電子用品等紙紮品，惟今年市民購物意欲不大，多只買一至兩個衣包，每人平均消費200至300元，生意額下跌兩至三成。

（新冠疫情）