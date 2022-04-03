增4475陽性 撤禁飛後輸入個案飈 張竹君：預期之內 阿聯酋航空同機4客中招熔斷

本港每日新增染疫數字已連續8日維持4位數，包括2286宗核酸檢測陽性，以及2189宗快速測試陽性，第五波累計逾115萬人染疫。

前一周每日平均4輸入 昨18

政府前日起撤銷對澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國9國的地區性航班「熔斷機制」，昨增18宗陽性個案，較之前7日每日兩宗至7宗輸入個案明顯增加。昨日輸入個案中，13宗前日抵港時於機場驗出陽性，前日解除禁飛令的英國和菲律賓各有一宗個案輸入本港，其餘個案來自新加坡、瑞士、西班牙、泰國、阿聯酋和荷蘭等。另前日從迪拜和曼谷抵港的阿聯酋航空EK384航班因有4名乘客抵港時驗出陽性，今起禁飛7日。

特首林鄭月娥昨稱，前日有16班非內地航班抵港，涉約2000名香港居民。被問面對新變種病毒，如何防止檢疫時受感染引發新疫情，林太說，現時不是放寬措施，而是恢復「外防輸入」到較正常情况。

許樹昌：新變種XE影響暫不大

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在商台《政經星期六》稱，留意到近日商場和路面多了人流，人群聚集易致疫情反彈，雖然大學數學模型估算有400萬人已染疫，但仍有300萬人未染疫，呼籲市民維持戴口罩等，並盡快打針。許又說，Omicron XE對疫情影響暫不是很大，該病毒株與Omicron相似，發病時間短、嚴重程度亦相若，世衛目前稱要留意該病毒株，未到令人關注的程度。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，目前已知的變異病毒對香港威脅不會特別高，但過去兩年疫情約每半年就會有新變異病毒，不能排除短期內會有新的變異病毒。他認為所有輸入個案最好都做全基因排序，檢疫酒店要注意通風系統，也應把同日抵港客人安排在同層，避免快完成檢疫的旅客被剛抵港的人感染，將病毒傳出社區。他續稱，熔斷機制此刻「仍然需要」，以防止疫情較嚴重國家輸入大量個案到港，增加變異病毒輸入風險。

明報記者

（新冠疫情）