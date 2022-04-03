薛永恒：康復者二維碼最快月內推

稱安心有用 找到2000確診者

與疫苗通「實際上已相通」

薛永恒表示，疫情漸回落，3月22日已開始重新用安心出行發強檢通告，並已發出600多張，「發揮到效果」。他說安心出行共發過1.8萬多個通告，40多萬市民以此獲得免費核酸檢測，找到2000名確診者。

對於安心出行沒實名制，而疫苗通是實名制，兩者是否相通，薛指「實際上已相通了」。他解釋，目前市民進入餐飲處所掃描安心碼，亦須讓餐廳掃描疫苗通行證二維碼，「疫苗通行證已經有實名登記，有你聯絡方法」，當食肆有確診個案，當局可從食肆紀錄抽取資料，主動追蹤。

被問不少市民進入商場沒用安心出行是否「無王管」，薛稱所有抗疫工具都要市民配合才可用得更好。他說曾邀請大學團隊研發，能否讓市民「不需要掃描二維碼，自動記錄」，後來發現香港地少人多，商舖密集，誤差率高，「和『精準抗疫』有距離」，但仍沒放棄研究能否減掃二維碼。

（新冠疫情）