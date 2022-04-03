社聯：近兩成登記上門打針者臨時取消

7000人登記700人已打 遜預期

蔡海偉昨在港台《星期六問責》表示，7000多名登記者中，逾3000人由社會團體轉介，其餘自行致電熱線，目標在本月底為所有報名者打首針，並在8月底至9月打齊三針。他解釋，申請人在接種前需填問卷、一座大廈僅數人打針等，皆影響處理申請及接種速度，連同評估等，外展醫護需近30至45分鐘完成接種，一個分隊每日可為10多人打針。

獨居長者資訊不全面 倡多解說

政府早前宣布將為長者與殘疾者上門打針，蔡海偉稱獨居長者獲不全面資訊，建議政府大規模推展計劃時應多解說，透過地區組織聯絡獨居長者，社聯亦會與政府密切溝通，例如集合同一大廈的報名者於同日接種，以提高接種效率。

港府目標在本月底前將院舍首針接種率推高至九成，蔡海偉說初期為院友打針面對許多阻滯，如醫生早期評估僅兩三成長者適合打針，導致市民誤以為大部分長者不適合打針；另傳媒報道長者打針後不適或死亡，令長者和家人感憂慮。

院舍通風未改善 倡政府助緊急改裝

第五波疫情有近九成安老院爆疫，政府成立「加強院舍抗疫能力跨部門工作小組」，首要改善院內通風。蔡海偉稱，政府在第三波後雖為部分院舍增空氣淨化設施，惟後期的監測及跟進培訓未必足夠；另有院舍受環境影響，加設空氣淨化機作用不大，建議港府提供相關協助，並為相關院舍緊急改裝。他說，第五波有大量染疫者，政府各個部門未能及時應對，政府應藉此機會思考妥善計劃，包括研究如何應用暫託中心，以避免院舍再爆發。

（新冠疫情）