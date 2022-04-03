特首司局長議員 齊齊落區派防疫包

林太昨午到訪中西區一幢「三無大廈」，向10多戶派發防疫包，並鼓勵應門住戶周五起參與全民快速測試。

林鄭：受歡迎 陳茂波：物到人到心到

李家超昨先到北角春秧街三無大廈派發防疫包，及後再到佐敦上海街向劏房戶派發，希望透過派發防疫物資，加強居民防疫意識和個人保護。陳茂波到訪深水埗及葵青大窩口的唐樓，向基層及劏房戶派發防疫包。他在社交媒體稱今次是「物到、人到、心到」的體現。鄭若驊到新蒲崗派發防疫包，並探訪區內屋苑獨居長者和少數族裔家庭。

多名局長及部門高官亦落區派發，包括財庫局長許正宇到訪九龍城三無大廈及樂善堂過渡社會房屋「樂屋」、教育局長楊潤雄到訪油尖旺區三無大廈、運房局長陳帆到訪石硤尾邨等。

田北辰額外送血氧儀

立法會主席梁君彥昨午到佐敦三無大廈派發防疫包。實政圓桌田北辰則到屯門三無大廈派發防疫包，更自掏腰包添購數百部價值百多元的血氧儀，放入防疫包派發。他說曾有朋友的親人確診，之後在睡夢中離世，故提醒區內長者時常量度血氧。

另外，公務員事務局長聶德權在facebook發帖稱，昨今兩日在青衣長康邨康榮樓展開圍封強檢、登記打針及到戶接種「一條龍」抗疫工作，形容局方是「抗疫一條龍，齊心作戰」。

（新冠疫情）