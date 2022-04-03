康復一周做義工派「包」 冀成孩子榜樣

昨日有義工在觀塘唐樓派發物資，其中有兩人手持共十數袋物資登上9樓，結果一層約有20個單位，每個至少有3個劏房戶，最終要由9樓返回地下，再拿多袋物資上樓派發。有義工說自己年屆六旬，走一轉已感膝蓋痛。

六旬上樓派包 走一轉已膝痛

有人開工不足 空餘時間做義工

46歲的龐女士連續3天包裝防疫包後，昨緊接做義工派發。她說自己在茶餐廳做兼職，因停晚市堂食，餐廳減省人手下開工不足，因而利用空餘時間做義工。雖然走了多層樓，她也感開心，「覺得好有意義，有老人家見到我們也很開心，我們都好感動」。

41歲的李女士平時喜歡做義工，曾替新冠患者到戶送藥，她也因此受感染，並傳染全家。她康復一周後便馬上來做義工，稱「總要有人來做，你唔做我唔做，邊個做？」她希望多做義工，成為兩個兒子的榜樣。

九龍社團聯會觀塘地區委員會主任黃春平說，觀塘區動員700多名義工派發防疫包，預料兩天派完。他說當初一招募義工便有多人報名，他們表現很積極。

（新冠疫情）