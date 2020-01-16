首日派逾157萬份 陳積志：有信心7日派完 社協：有單位十多劏房獲派一防疫包

昨早逾百義工穿上保護衣、面罩和手套在觀塘派物資，以18人一組負責6幢唐樓，再分拆兩人一隊，每隊在一層樓派發，每名義工拿6包物資逐戶派發，若到訪不遇，義工會放「領取防疫服務包通知卡」在鐵閘，讓市民補領物資，每張通知卡寫有當區領取點。

記者隨義工到唐樓派發防疫包，見到有義工無法辨別單位用途，貨倉也照派。義工向觀塘瑞寧街怡和大廈一單位派發時，未問應門的吳先生是否住戶，吳領取物資後才向記者透露，該單位用作貨倉，自己另有居所。

此外，唐樓中亦有女士領取服務包後，向記者說她正裝修單位，準備入伙，她本身在將軍澳的單位尚未退租；亦有住戶向義工表示已備存大量防疫物資，因此不領取防疫包。有唐樓單位內共有3至7個劏房，單位以牀位分戶，有義工到訪不遇，大門關上難估計內裏有多少戶，最後只把一張通知卡放在大門，單位內如多於一戶，便有遺漏。

七旬婦嘆派得太遲 不懂做快測

有人收包感開心 「有心唔怕遲」

紅磡也有漏派問題。政府人員昨早到曲街及必嘉街3幢大廈派發防疫包，記者上樓觀察時，有劏房戶透露並沒收到。劉先生獨居曲街劏房，昨早約11時已起牀，一直留在家，但沒收到服務包及通知卡。他說不知昨天會派發，冀政府未來數天上門補發。記者再到3幢大廈察看，均未見有住戶門外留有通知卡。

獨居觀塘劏房的70歲張婆婆收到防疫包，她說因物資不足，長期不敢外出，認為今次派得太遲，「成個月唔敢出門口，搞到我周身骨痛又感冒」。她又說不懂做快速檢測，說明書字體太細，看不清楚。另一劏房戶顧女士說收到防疫包感開心，目前最需要口罩及快測包，自己每天做快測，認為政府派物資「有心唔怕遲」。

社協副主任施麗珊表示接獲劏房戶求助，因單位一劏十多伙，惟義工只派發一個服務包，亦無派通知卡。她質疑政府向義工解說不清，以致漏派頻生，建議當局盡快公布補領方式和地點。根據政府安排，4月7日至13日會在18區設約90個補漏拾遺派發站。

鄧家彪：鐵閘關上 難辨多少伙

鄧家彪稱，除非單位門外有公司招牌，否則難辨是否自住，市民亦未必主動透露，義工不會過問，難免有重複派發，需靠市民誠實。他昨早共訪65個住戶，當中28個無人，部分鐵閘密封，難預計內有多少戶，料實際到訪不遇數量比紀錄多。九龍社團聯會觀塘地區委員會主任黃春平稱，各區有足夠補領點，觀塘有4個，料可應付需求。

有假「抗疫包」短訊 警籲勿開

另外，警方昨稱有人發假冒「抗疫包」詐騙電郵及短訊，聲稱只需繳付10多元郵費，就可以郵寄「抗疫包」到戶，而釣魚電郵及短訊附假付款網站超連結，騙取網上銀行戶口資料及密碼，或會轉走受害人存款。警方呼籲市民勿打開來歷不明的短訊、電郵或超連結。

明報記者

（新冠疫情）