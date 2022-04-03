全民強檢仍在議程 按時機能力定日期

許樹昌：多配套準備 應跌至三位數才做

林太表示，疫情高峰期雖已過，每日仍有數千宗個案，未到可推行全民強制檢測的階段，「政府的立場並無改變，仍然認為全民強制檢測是有效手段，尤其我們的目標是達至清零，至於應在何時進行全民強制檢測，則須視乎時機和能力，因此無論是3月21日或今日，我們仍未能告知大家哪天或哪段時間進行全民強制檢測，但這項工作是要做的，仍是我們議程上須處理的事項」。

許樹昌昨在商台《政經星期六》表示，強制全民檢測有很多配套要準備，每宗確診約有5名接觸者要檢疫，檢測能力要很高、很快，且要追蹤多層接觸者。他說，早前和內地專家梁萬年曾討論，若本港每日確診數字回落至三位數、且維持在三位數不再回落，才要做全民檢測。

許又稱，用呈報個案數目計算死亡率是慣常做法，但一定不會準確，因很多人染疫而沒呈報，但用數學模型估算的感染數字來計算死亡率，亦不準確，最客觀是到疫情「水尾」時驗抗體，便知有多少人曾染疫，可檢測自然感染才會產生、而打疫苗不會產生的「ORF8」蛋白，以該數字計算死亡率才準確。他說曾與統計學專家討論，因估算本港有五六成人已染疫，預計找1000人驗抗體已足夠。

（新冠疫情）