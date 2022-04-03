市民憂入營 議員促說明可否居家隔離

梁熙說不少市民擔心，一旦呈報陽性，就會被安排進入社區隔離設施。他建議當局清楚說明，分層治療模式是否適用於自願快速檢測，即是按風險程度安排患者送院或居家隔離，否則或影響申報意欲。他認同現時是合適時間推行自願檢測，相關結果能成為有效的科學數據，提高市民對放寬社交距離措施和復課的信心。他建議政府增加申報誘因，包括擴展免費診療服務至物理治療和心理支援等。

工聯會立法會議員麥美娟稱，部分基層打算「慳住用」快測包，因此當局容許市民在派發點增補快測包，有助鼓勵參與。她說不少基層勞工反映，擔心一旦確診會「手停口停」，建議政府呼籲企業仿效新加坡做法，只要員工能提供陽性檢測證明，就容許放有薪病假。

黎棟國稱難強制 靠誘因鼓勵申報

上海上月為控疫，除了浦東等8區強制核酸檢測外，其他非重點區域實施單次自行抗原檢測，呼籲居民減少外出，由社區人員上門派快測包，陽性個案須再做核酸覆檢，若某非重點區域陽性個案較多，會研究需否列為重點區域。被問及本港推行自願快測會否降低成效，新民黨立法會議員黎棟國表示，有別於上海民眾完成檢測後可上呈檢測結果至健康碼，香港沒有類似的中央系統，即使法律上可強制，實際上亦難以執行，唯有靠當局配合其他誘因鼓勵。

（新冠疫情）