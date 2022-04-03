按港大數據 料9萬陽 林鄭稱隔離設施充足

申報後自動發隔離令 沒人手問題

本港檢測陽性比例正下跌，張竹君昨在疫情記者會稱，現時每日9萬多個核酸檢測中，約4%呈陽性，比例反映高危者、需強檢等人群的新發率相對較高；港大的監測則蒐集部分人的快測結果並計算患病率，市民可重複申報，故會包括當日或一至兩天前的新增個案，結果並不代表新發率。

另外，近日圍封強檢的陽性比率亦從上月初的高位回落，前日因污水呈陽性而圍封的大廈陽性率介乎1%至3%，其中柴灣翠灣邨翠福樓1150人接受檢測，有34宗陽性，陽性率約3%。

對於全民快速檢測可能發現大量患者，張竹君稱，市民在申報平台登記並上傳身分證明文件及圖片後，系統將自動發隔離令，不存在人手是否足夠發文件的問題；至於隔離措施是否足夠，她稱本港有數萬隔離牀位，隔離措施應不是瓶頸。

林鄭月娥稱，現時6個由中央援建的社區隔離設施共提供約2萬個牀位，可安排更多快測呈陽性的人入住。對於市民抗拒入隔離設施，她說衛生防護中心設問卷，評估患者是否適合居家隔離，考慮因素包括住處有無獨立廁所、房間等。

警跟進兩宗快測虛報 暫無人被捕

衛生防護中心目前會抽樣要求申報快測陽性的市民接受核酸覆檢，截至3月31日，已為24,300人覆核，當中257人覆核呈陰性，並有兩宗被視為故意虛報的個案。衛生署回覆稱，兩宗個案已交由警方跟進。據《預防及控制疾病條例》（599章），任何人明知而提供虛假資料，可罰款1萬元及監禁6個月。警方表示案件由網絡安全及科技罪案調查科調查，暫未有人被捕。

（新冠疫情）