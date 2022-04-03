查感染率 周五起3日自願全民快檢 許樹昌：靠自願難獲實際數據 可為全民強檢「熱身」

林鄭：非完全科學 有利訂抗疫措施

衛生防護中心設有快速測試網上申報平台，現有逾110萬宗陽性個案中，37%來自快速檢測申報，共有逾42.5萬宗。林鄭月娥表示，進一步擴大核酸檢測和大力推廣使用快速抗原測試的做法獲內地專家支持，若在此時以快速方法檢視一次全港感染情况，將有利於制訂進一步抗疫措施。至於內有20套快速抗原測試劑的「防疫服務包」目標在7日內派完，即至周五，她說因此當日展開全民快速檢測，屆時用完快速測試劑的市民，可去90個派發點增補。

陽性限24小時呈報 90派發點補充試劑

被問到如何確保市民參與全民快速檢測，林鄭月娥承認不能確保，只能強烈呼籲並提供方便，包括製作宣傳資料、派發足夠的快速測試包，以及安排義工上門為弱勢社群檢測等，強調有些工作需要市民具備公民責任感而參與，「今次根本沒可能是強制……我怎樣可以去到你家中，知道每一個人有做快速抗原檢測？」

林鄭：一齊做 能鞏固團結力量

她又稱，現時市民確診後的配套相對較到位，呼籲大家「在同一時間做同一事情，將更能鞏固團結抗疫的力量」。她重申，政府就全民強制檢測的立場無變，全民強檢是有效手段達至「清零」，何時推行則視乎時機和能力（見另稿）。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，市民是否參與全民快速檢測、是否申報皆屬自願，政府難以掌握實際數據，但可以作為「熱身」，因為若日後要推強制的全民檢測，也可考慮第一輪先做快速測試，找出病毒量高的病人，第二輪才做核酸檢測。呼吸系統科專科醫生梁子超說，自願快速檢測蒐集的數據未必準確，原因是無法得知多少人依從指示檢測，以及確診者有否如實呈報，反而污水檢測的數據較自願快速檢測的數據客觀。

梁子超：驗污水數據更客觀

醫療衛生界立法會議員林哲玄認為，自願快速檢測不能取代全民核酸強檢，舉例同屬大城市的上海，最終須以全民核酸強檢截斷傳播鏈。不過，他說若政府目標是借助自願快速檢測遏制確診趨勢，他就不反對現時提出的方式，惟政府在疫情進一步回落的階段，應同步檢視醫護人手和隔離設施等資源是否足夠，從而落實全民核酸強檢的適當時間。

許樹昌稱，一旦本周的全民快速測試找到很多陽性個案，政府要準備足夠地方隔離，不少港人的家居環境未必適合隔離，例如沒有獨立房間、獨立洗手間等，且每宗陽性個案都可能有五六個密切接觸者要檢疫。至於在第五波疫情曾感染的康復者，他說理論上不用再做快速測試，但該計劃屬自願性質，「無話一定做或唔做」。

梁子超表示，即使政府要落實自願快速檢測，亦不能排除部分結果屬「假陽性」，須以核酸檢測覆核。他又說，若安排「假陽性」者與新冠患者一同隔離或治療，反會增加前者的感染風險，前者亦會有「假安全感」，誤以為有抗體，而不怕暴露於高風險地方，甚或延遲接種疫苗。

明報記者

（新冠疫情）

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