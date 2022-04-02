英美同日發報告 學者稱往年時間相若 料無關特首選舉

陳家洛說，在俄烏問題、南海及台灣議題等，國際社會繼續向中方施壓，反映雙方價值觀對抗，而繼續就香港、台灣、西藏及新疆等人權問題發聲亦屬預期。他續稱，香港訂立《港區國安法》及改變選舉制度都屬大改動，與西方國家的民主願景背道而馳，加上年底中共二十大等因素，可預期英美會繼續提出香港議題討論。

劉兆佳：旨在挫中國公信力

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，英美非今天才採強硬措施，相信兩名英國法官辭任終院已醞釀一段時間。對於英美態度與特首選舉將至是否有關，她強調英美對香港的批評沒有意思。

全國港澳研究會副會長劉兆佳說，美國視中國為頭號對手，不會因俄烏戰事而停止遏制中國，故仍會不斷用包括香港等議題攻擊，目的是損害中國在國際上的公信力。他認為英美的動作不會影響到特首選舉，因為中央不會容許特首人選受到美國脅迫。