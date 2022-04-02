胡漢清：英停派法官違聯合聲明 陳弘毅：沒規定

有建議邀星洲法官 胡：制度有別

中英聯合聲明附件一提到，「終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判」。胡漢清指出，聲明是中英兩國的承諾，批評英國不准法官來港是違背聲明。

胡漢清表示，對於兩名法官辭職感驚訝，批評英國政府向兩名法官施壓作政治表態。他說，容許海外法官來港是香港的基石，批評英國將本港拒諸門外，影響本港的普通法制度。對於有建議指可邀請新加坡和馬來西亞的法官來港，胡漢清強調英國是普通法國家「龍頭」，而新加坡的司法制度與本港有別，例如不設陪審團，亦設有死刑。

陳弘毅認為海外法官來港有助維持與外國的司法聯繫，加強國際對本港法制的信心，希望制度能維持。他說本港的法治指數排名仍很高，相信國際對本港法治的信心，並非取決於有多少海外法官在任，而要視乎整體情况。他續說，若日後英國法官拒絕來港，可考慮邀請其他普通法國家的法官。

美學者：海外法官屬門面裝飾

紐約大學法學院資深教授孔傑榮（Jerome A. Cohen）在社交網站表示，歡迎兩名英國法官的決定，認為二人早應辭職，並希望能觸發其他海外非常任法官辭職。他表示，海外法官發揮的作用有限，一直在本港作為「門面裝飾」，在《港區國安法》對香港法庭的嚴重損害上誤導國際社會。