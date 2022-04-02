胡漢清：英停派法官違聯合聲明 陳弘毅：沒規定

【明報專訊】英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義日前辭任香港終審法院非常任法官，身兼基本法研究中心主席的資深大律師胡漢清（圖）批評英國政府蓄意打擊本港司法制度，亦違背《中英聯合聲明》提到終院可邀請海外法官參加審判。基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅表示，中英聯合聲明和《基本法》沒規定必須有海外法官來港，但希望有關制度能維持。
有建議邀星洲法官 胡：制度有別
中英聯合聲明附件一提到，「終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判」。胡漢清指出，聲明是中英兩國的承諾，批評英國不准法官來港是違背聲明。
胡漢清表示，對於兩名法官辭職感驚訝，批評英國政府向兩名法官施壓作政治表態。他說，容許海外法官來港是香港的基石，批評英國將本港拒諸門外，影響本港的普通法制度。對於有建議指可邀請新加坡和馬來西亞的法官來港，胡漢清強調英國是普通法國家「龍頭」，而新加坡的司法制度與本港有別，例如不設陪審團，亦設有死刑。
陳弘毅認為海外法官來港有助維持與外國的司法聯繫，加強國際對本港法制的信心，希望制度能維持。他說本港的法治指數排名仍很高，相信國際對本港法治的信心，並非取決於有多少海外法官在任，而要視乎整體情况。他續說，若日後英國法官拒絕來港，可考慮邀請其他普通法國家的法官。
美學者：海外法官屬門面裝飾
紐約大學法學院資深教授孔傑榮（Jerome A. Cohen）在社交網站表示，歡迎兩名英國法官的決定，認為二人早應辭職，並希望能觸發其他海外非常任法官辭職。他表示，海外法官發揮的作用有限，一直在本港作為「門面裝飾」，在《港區國安法》對香港法庭的嚴重損害上誤導國際社會。