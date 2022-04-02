美「香港報告」：與內地城市差別縮小 外交部：無視事實

美批中國針對港民主組織

英同日出報告批國安法打壓

美國國務院周四（3月31日）發布《香港政策法2022》報告，批評中國針對本港民主派組織、工會、媒體等，採取搜查、拘捕、檢控和凍結財產，造成寒蟬效應；又指警方引用《港區國安法》拘捕包括「初選案」被告在內的民主派。報告形容，香港與中國其他城市的差別正在縮小。

英國同日發表《香港半年報告書》，提到香港自由被侵蝕，北京和港府以《港區國安法》打擊反對派、新聞自由及公民社會，大規模拘捕及起訴民主派人士；在新選制下，大批民主派在囚，無法參選。

港府促外國停干預

外交部發言人趙立堅表示，中方強烈不滿及堅決反對美方發表有關報告，批評是無視事實，促美方立即停止有關錯誤做法，在涉港問題謹言慎行。港府發言人反駁，英美報告對香港作出不實和荒謬的指控，促外國停止借香港干預國家內政。

史墨客：改選制違京對港承諾

失高度自治不能成功

美國駐港總領事史墨客受訪時表示，美方報告列出本港政治公民社會以至傳媒，正受到愈來愈大壓力，亦愈難見到確定、開放及清晰的法治。他說北京違反一國兩制承諾，影響香港的高度自治，亦影響港人及從商者的信心。報告提及本港逾40個公民組織、工會及政黨解散，史墨客稱這侵蝕公民社會，不僅傷害公民社會本身，更影響香港開放而有活力的特性。

他強調美方一直希望香港成功，一國兩制、高度自治是香港成功的重要框架，「若奪走（對香港的）確定性，不止令人失去行使權利自由的信心，亦會令香港競爭力降低」。他說若香港被奪去高度自治，即被奪去成功的能力，「這正是我們見到的」，而不斷增加的不確定因素，嚴重影響美國人及其營商利益。

居港美公民 8.5萬跌至7萬

美國的報告涵蓋去年3月至今年3月的本港狀况，列舉《蘋果日報》及「立場新聞」結束等事件，指本港新聞自由受衝擊。報告估計，去年約8.5萬美國公民居港，受本港抗疫政策及其他因素影響，目前跌至約7萬人。

美國國務卿布林肯表示，「香港交回北京25年，香港的自由逐漸消失」，中方持續瓦解香港民主制度、史無前例地持續向香港司法施壓，導致有外資撤走，並窒礙學術、文化、新聞自由，破壞香港聲譽，削弱競爭力。