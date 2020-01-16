提名期明開始 林鄭昨北上見京官 劉兆佳：「最簡單解讀」着辦好特首選舉 譚耀宗：未聞改期

昨停抗疫記者會 稱日程調動

特首選舉期漸近，近日政圈流傳不同消息，包括選舉或因疫情押後、林鄭月娥將延任一年，又或選舉採澳門一人參選模式等，但建制派均等待「最權威信息」公布作準。

陳弘毅：倘延期不違基本法

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅認為，特首選舉若延期，並不違反《基本法》，正如前年立法會選舉押後，相信特殊情况下可作特別安排。至於有關程序，他表示可參考前年立法會選舉，不排除動用《緊急情况規例條例》（緊急法）押後選舉，但由於基本法列明特首5年一任，他認為可由全國人大常委會作決定，容許特首延任。另一處境是，特首按時卸任，陳弘毅稱問責官員的任期沒規定，政務司長可按基本法第53條署任特首，直至按基本法在特首出缺6個月內產生新特首。

據了解，政府日程編排林鄭月娥今早會如常出席記者會，講解派發抗疫物資包及檢測等工作，對於她昨日是否北上，特首辦僅回覆「日程有調動」，沒有補充。

譚耀宗認為，港府早前把特首選舉延後至5月8日是獲中央同意，而選舉日程亦已刊憲。他說若再押後選舉，涉及基本法有關特首5年任期的條文，需人大常委會開會決定，但暫未收到有信息要召開特別會議，而下次例會應在4月底舉行。對於目前仍未有重量級人士表態參選，他認為距5月8日投票日尚有時間，若無人取夠提名，就按法例將選舉延期。

稱再押後需人大常委開會

譚：未收特別會議信息

劉兆佳預料特首選舉會如期舉行，外間縱對選舉有不同說法，但中央「成竹在胸」。他認為林太若赴內地見京官，「最簡單的解讀」是中央要求特區政府做好選舉安排，不要被敵對勢力干擾，至於其他「複雜的解讀」，現時不宜評論。行會成員、資深大律師湯家驊認為目前疫情已回落，未見有特別原因需押後選舉。

立法會議員田北辰認為，除了正式押後選舉，另一個可能是中央沒有任何動作，提名期無人報名，7月1日換屆時由政務司長署任特首半年，不過林鄭月娥或需事先宣布不連任，否則外界會質疑為何她不參選。

被視為有意參選的前特首、政協副主席梁振英近日十分活躍，日前與廠商會會董會分享全國兩會內容，並就抗疫策略和通關等議題交流。另一盛傳為「黑馬」的行會成員葉劉淑儀，就繼續落區派發抗疫物資及食材。

明報記者

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