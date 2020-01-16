提名期明開始 林鄭昨北上見京官 劉兆佳：「最簡單解讀」着辦好特首選舉 譚耀宗：未聞改期

【明報專訊】特首選舉提名期明日（3日）展開，至今未有「重量級」政界人士宣布參選。特首林鄭月娥昨日以日程調動為由，暫停每天早上的抗疫記者會，據建制派消息，她昨日前赴深圳會見中央「重要人士」，並已返港。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，林太赴內地見京官，最簡單解讀是中央要求處理好特首選舉。全國人大常委譚耀宗表示未收到選舉要改期或人大常委會要召開特別會議的信息，形容「船到橋頭自然直」，有信心會有新一屆政府產生。
昨停抗疫記者會 稱日程調動
特首選舉期漸近，近日政圈流傳不同消息，包括選舉或因疫情押後、林鄭月娥將延任一年，又或選舉採澳門一人參選模式等，但建制派均等待「最權威信息」公布作準。
陳弘毅：倘延期不違基本法
基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅認為，特首選舉若延期，並不違反《基本法》，正如前年立法會選舉押後，相信特殊情况下可作特別安排。至於有關程序，他表示可參考前年立法會選舉，不排除動用《緊急情况規例條例》（緊急法）押後選舉，但由於基本法列明特首5年一任，他認為可由全國人大常委會作決定，容許特首延任。另一處境是，特首按時卸任，陳弘毅稱問責官員的任期沒規定，政務司長可按基本法第53條署任特首，直至按基本法在特首出缺6個月內產生新特首。
據了解，政府日程編排林鄭月娥今早會如常出席記者會，講解派發抗疫物資包及檢測等工作，對於她昨日是否北上，特首辦僅回覆「日程有調動」，沒有補充。
譚耀宗認為，港府早前把特首選舉延後至5月8日是獲中央同意，而選舉日程亦已刊憲。他說若再押後選舉，涉及基本法有關特首5年任期的條文，需人大常委會開會決定，但暫未收到有信息要召開特別會議，而下次例會應在4月底舉行。對於目前仍未有重量級人士表態參選，他認為距5月8日投票日尚有時間，若無人取夠提名，就按法例將選舉延期。
稱再押後需人大常委開會
譚：未收特別會議信息
劉兆佳預料特首選舉會如期舉行，外間縱對選舉有不同說法，但中央「成竹在胸」。他認為林太若赴內地見京官，「最簡單的解讀」是中央要求特區政府做好選舉安排，不要被敵對勢力干擾，至於其他「複雜的解讀」，現時不宜評論。行會成員、資深大律師湯家驊認為目前疫情已回落，未見有特別原因需押後選舉。
立法會議員田北辰認為，除了正式押後選舉，另一個可能是中央沒有任何動作，提名期無人報名，7月1日換屆時由政務司長署任特首半年，不過林鄭月娥或需事先宣布不連任，否則外界會質疑為何她不參選。
被視為有意參選的前特首、政協副主席梁振英近日十分活躍，日前與廠商會會董會分享全國兩會內容，並就抗疫策略和通關等議題交流。另一盛傳為「黑馬」的行會成員葉劉淑儀，就繼續落區派發抗疫物資及食材。
明報記者
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