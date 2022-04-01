特首選舉後日起提名 未有「重量級」表態參選

蔡子強稱缺民主派競爭

中央毋須早揭曉屬意者

對於目前情况，中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析，以往民主派有能力提名候選人，中央為免被民主派主導輿論，需盡早推出候選人，惟現時民主派不可能提名，沒競爭和威脅下，中央毋須及早揭曉屬意人選。他續說，中央似乎對下任特首人選舉棋不定。

傳延期1年 林鄭：未收通知

有消息指出，林太有機會留任一年，另有傳媒引述消息稱特首選舉因疫情將延期一年，林太昨被問到選舉是否會押後稱，至今未收到任何通知，仍會在4月3日開始提名期。

距離特首選舉提名期開始僅兩日，有別歷屆選舉在提名期開始前已有人宣布參選，林太被屢次問到會否競逐連任，僅重申現時工作是抗疫，多名被視為下任特首的潛在人選亦無表態。財政司長陳茂波的發言人回覆本報查詢稱，陳正全力參與抗疫工作，並繼續跟進財政預算案提出的各項措施，沒其他補充。行會成員、新民黨主席葉劉淑儀拒絕回應會否參選，政務司長李家超、行會成員查史美倫和李國章均未有回覆。

至於政協副主席、前特首梁振英，中央電視台新聞聯播周二（29日）報道政協主席汪洋在北京主持政協主席會議，片段未見梁出席，亦不見港澳辦主任夏寶龍身影。本報周二以短訊向梁振英查詢他缺席上述會議原因及會否參選特首，他未有回覆。

建制圈傳「澳門模式」一人參選

建制派圈子近日傳出不同消息，其中一說法是今屆特首選舉有機會採用「澳門模式」，即只有一人參選。翻查2019年澳門特首選舉，提名期於當年7月8日展開，選舉日為8月25日，澳門特首賀一誠早於同年2月表示「初步決定參選」，6月18日正式宣布參選，在無人競爭下當選。回看香港目前情况，蔡子強認為，距離投票日短時間才公布選舉有多於一名候選人，不確定性會更高，加上準備時間不足，對候選人亦不利。

新思維狄志遠昨稱，至今未有具競爭力的候選人出現，呼籲有志及有能力參選的人盡快報名。他對今屆政府表現失望，倘現屆官員參選，要表述其雄心、藍圖，給他信心才會考慮提名和支持，又希望下任特首就落實雙普選制定時間表。