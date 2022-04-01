拆局：英最高院轉軚不派人 知情者料因換外相

大律師公會主席杜淦堃昨在記者會透露曾與律師會聯合向英國政府發信。據悉部分大律師公會前主席及終院首任首席法官李國能背後亦有參與，但多在本港層面從中協助。

港法界英商會游說 未改英立場

另一方面，向英國游說工作據悉落在香港英商會身上，有傳商會曾接觸英國商界及國會議員，但亦難改變英方立場。英商會昨在聲明透露，不論過去兩年與英國官員會面或近期向英國政府高層發信時均強調，終院設非常任法官對商界重要。

有參與游說工作的資深法律界人士相信，英國外相換人是最高法院改變立場原因之一，與此同時，最近數月發生大律師公會前主席夏博義被警方約談後匆匆離港、英國組織香港監察被指違反國安法等事件，雖與法庭未有直接關係，但都加速事態發展。

資深法律界：港應響警號

另一資深法律界人士說，香港對吸引海外法官應響起警號，因除司法獨立，更要說服海外法官可基於良知來港審案，包括處理《港區國安法》案件。該人形容，歸根究柢是確保國安法符合人權及法治原則，「原則性支持國安法的人的確存在，但他們不少希望某些條文可以改革」。特首林鄭月娥昨稱國安法生效近兩年卓有成效，不覺得有需要修訂。