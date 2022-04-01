英5法官留任 聯署撐港維護法治 林鄭：毋須改制 暫9海外法官留下

料海外法官參與度或有變

李國能：有信心不影響終院

1997年促成英國派法官來港的終院首任首席法官李國能昨發表聲明（詳刊B12觀點），對韋彥德及賀知義辭任表示遺憾，稱曾希望非常任法官制度「今後會繼續，跨越2047年」，但時移世易，長遠而言香港要準備海外法官參與程度有別昔日，但有信心這不會影響終審法院質素，因本港司法機構及法律專業現在已有相當深厚的人才。上訴庭前副庭長羅傑志向本報稱，短期影響雖不大，但最近事件可能影響日後物色海外法官。

外交部批英政治干擾港司法

外交部發言人汪文斌批評，英方打着維護香港法治的旗號，以政治手法干擾及破壞香港司法，做法雙重標準。

澳3法官：撐終院司法獨立承諾

大律師公會、律師會及李國能先後發聲希望10名非常任法官留任。5名英籍非常任法官范理申、廖柏嘉、賀輔明、岑耀信及郝廉思經一日商討後發聯署聲明，強調香港正處於歷史關鍵時刻，支持上訴法院維護法治，覆檢行政機關行為「比任何時候都重要」。他們稱，完全滿意終院同僚履行職務時的獨立及誠信，會繼續監察事態發展，但認為他們繼續參與符合港人利益。5人中，范理申及廖柏嘉曾任英國最高法院院長。3名澳洲法官紀立信、甘慕賢、范禮全及加拿大法官麥嘉琳昨亦表明留任。3名澳洲法官稱，會支持香港終審法院法官對司法獨立的承諾。

24年來未懷疑港司法獨立

賀輔明：倘為打壓背書將走

自1998年已任非常任法官的賀輔明向本報說，過去曾以「礦場內的金絲雀」比喻海外法官角色，一旦本港法官有不當動機，海外法官可向國際警示。但他說24年間從未懷疑過本港司法獨立，形容本港法官「思辨素質與世界上任何最高法院無異」。

英國外相卓慧思昨在英國《泰晤士報》撰文稱，英國法官來港貢獻已不及淪為打壓工具的風險。對於有關輿論，賀輔明昨說：「若我認為會為打壓行為錯誤背書的話，我不會參與任何該類法院的工作。」羅傑志接受查詢亦說，終院至今未處理國安法的正審，並稱「法官要詮釋法律，但僅此而已，我們當然希望最好的法官來處理」。

杜淦堃：加強「兩官受壓辭任」想法

大律師公會主席杜淦堃形容，5人留任是日內最好消息，相信英國在任及卸任法官面對壓力不同。他認為5名法官某程度不同意英國政府決定：「5位留任加強我們的想法，兩位在任法官是因為政治壓力而辭任。」大律師公會前主席湯家驊對無大規模海外法官辭職潮感安心，否則給予敵視中國和香港的有關人物或國家更多藉口。

林鄭月娥昨在記者會大篇幅談及海外法官事件，強調相關條文及制度是香港高度自治一部分，毋須改變，但提醒條文無寫明要用常任或非常任法官，實行上由首席法官考慮。至於日後會否繼續委任英國法官，司法機構重申按司法及專業才能選用法官，若有合適人選會按機制處理。

《港半年報告》稱政治司法惡化

林太多次引述英國最高法院及外交部發聲明的時間，指同日有英國國會辯論，質疑英國當局有政治動機干涉法官行為，形容路人皆見。她又舉例，賀知義去年1月獲委為非常任法官，同年11月來港審案並接受她監誓。她昨反問若國安法有問題，他會否接受任命及來港審訊。

另外，英國政府昨日發表新一份《香港半年報告書》，提及本港政治和司法狀况持續惡化，英方不能接受英國法官參與其中。報告提及多項重要事件，包括立場新聞停運、區議員取消資格、支聯會解散等。報告批評，北京對香港「五十年不變」的承諾已不能反映現實，《港區國安法》被用以收緊各項自由等。

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