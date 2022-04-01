英5法官留任 聯署撐港維護法治 林鄭：毋須改制 暫9海外法官留下

【明報專訊】英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義前日宣布即時辭去香港終審法院職務，特首林鄭月娥昨強調不需改變海外法官制度。餘下10名海外非常任法官中除84歲華學佳未能聯絡，據悉因健康理由預計不會再續任，餘下9人向本報或當地傳媒稱會留任；當中備受英國輿論壓力的5名英國非常任法官發表聯署聲明，強調香港正處於歷史關鍵時刻，支持法院維護法治、覆檢行政機關行為「比任何時候都重要」。
料海外法官參與度或有變
李國能：有信心不影響終院
1997年促成英國派法官來港的終院首任首席法官李國能昨發表聲明（詳刊B12觀點），對韋彥德及賀知義辭任表示遺憾，稱曾希望非常任法官制度「今後會繼續，跨越2047年」，但時移世易，長遠而言香港要準備海外法官參與程度有別昔日，但有信心這不會影響終審法院質素，因本港司法機構及法律專業現在已有相當深厚的人才。上訴庭前副庭長羅傑志向本報稱，短期影響雖不大，但最近事件可能影響日後物色海外法官。
外交部批英政治干擾港司法
外交部發言人汪文斌批評，英方打着維護香港法治的旗號，以政治手法干擾及破壞香港司法，做法雙重標準。
澳3法官：撐終院司法獨立承諾
大律師公會、律師會及李國能先後發聲希望10名非常任法官留任。5名英籍非常任法官范理申、廖柏嘉、賀輔明、岑耀信及郝廉思經一日商討後發聯署聲明，強調香港正處於歷史關鍵時刻，支持上訴法院維護法治，覆檢行政機關行為「比任何時候都重要」。他們稱，完全滿意終院同僚履行職務時的獨立及誠信，會繼續監察事態發展，但認為他們繼續參與符合港人利益。5人中，范理申及廖柏嘉曾任英國最高法院院長。3名澳洲法官紀立信、甘慕賢、范禮全及加拿大法官麥嘉琳昨亦表明留任。3名澳洲法官稱，會支持香港終審法院法官對司法獨立的承諾。
24年來未懷疑港司法獨立
賀輔明：倘為打壓背書將走
自1998年已任非常任法官的賀輔明向本報說，過去曾以「礦場內的金絲雀」比喻海外法官角色，一旦本港法官有不當動機，海外法官可向國際警示。但他說24年間從未懷疑過本港司法獨立，形容本港法官「思辨素質與世界上任何最高法院無異」。
英國外相卓慧思昨在英國《泰晤士報》撰文稱，英國法官來港貢獻已不及淪為打壓工具的風險。對於有關輿論，賀輔明昨說：「若我認為會為打壓行為錯誤背書的話，我不會參與任何該類法院的工作。」羅傑志接受查詢亦說，終院至今未處理國安法的正審，並稱「法官要詮釋法律，但僅此而已，我們當然希望最好的法官來處理」。
杜淦堃：加強「兩官受壓辭任」想法
大律師公會主席杜淦堃形容，5人留任是日內最好消息，相信英國在任及卸任法官面對壓力不同。他認為5名法官某程度不同意英國政府決定：「5位留任加強我們的想法，兩位在任法官是因為政治壓力而辭任。」大律師公會前主席湯家驊對無大規模海外法官辭職潮感安心，否則給予敵視中國和香港的有關人物或國家更多藉口。
林鄭月娥昨在記者會大篇幅談及海外法官事件，強調相關條文及制度是香港高度自治一部分，毋須改變，但提醒條文無寫明要用常任或非常任法官，實行上由首席法官考慮。至於日後會否繼續委任英國法官，司法機構重申按司法及專業才能選用法官，若有合適人選會按機制處理。
《港半年報告》稱政治司法惡化
林太多次引述英國最高法院及外交部發聲明的時間，指同日有英國國會辯論，質疑英國當局有政治動機干涉法官行為，形容路人皆見。她又舉例，賀知義去年1月獲委為非常任法官，同年11月來港審案並接受她監誓。她昨反問若國安法有問題，他會否接受任命及來港審訊。
另外，英國政府昨日發表新一份《香港半年報告書》，提及本港政治和司法狀况持續惡化，英方不能接受英國法官參與其中。報告提及多項重要事件，包括立場新聞停運、區議員取消資格、支聯會解散等。報告批評，北京對香港「五十年不變」的承諾已不能反映現實，《港區國安法》被用以收緊各項自由等。
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