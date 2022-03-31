剩10海外非常任法官 有人表明留任有人再詢同僚

楊艾文料日後任命更難

稱若無最好人選寧不任命

港大法律學院教授楊艾文相信，現任非常任法官不會全數辭任，但日後任命與外國政府有連繫的知名法官可能更困難，但香港日後可繼續物色退休法官。對於建制派法律界人士建議可考慮委任新加坡、馬來西亞及印度法官，楊艾文說可探討其他普通法地區，但認為假如不能吸引最好的法官人選的話，「不應該為了任命而任命海外法官」。

1997年9月，英國上議院（最高法院前身）時任大法官艾偉儀與香港終院時任首席法官李國能協議，英國派兩名現任法官擔任非常任法官。目前香港10名留任的海外非常任法官中，6人來自英國（為退休法官）、3人來自澳洲、1人來自加拿大。由回歸初期的居港權案、本港法院提請釋法的剛果案，到刑事案件，非常任法官都有參與及影響裁決。

大律師公會前主席陳景生說，非常任法官制度是一套好制度，可以展示香港實行真正的普通法制，與其他普通法管轄區水平相符，「而非孕育某種特色卻水土不服的普通法法制」。

賀輔明：考慮政府看法恰當

賀輔明回覆本報查詢時說，英國最高法院是國家的一部分，現任法官考慮政府的看法是恰當。「對我這些已經在英國法院退休的法官，這是個人的決定。但我會希望做任何事之前諮詢我的同僚。」

去年曾大力批評英國議員對英國法官施壓的終院非常任法官岑耀信，回覆本報稱暫時無計劃回應。英國最高法院前院長廖柏嘉說正思考最高法院的聲明及影響，暫時無回應。

林新強：非損失 可找星馬法官

法律界立法會議員林新強質疑二人受英國政府的政治壓力，認為他們的離開不是損失。他認為可邀請新加坡、馬來西亞及文萊等其他普通法地區的法官來港，「這個國家不來，便（找）另一個國家，其實普通法國家有很多」。