因國安法 英停派現職法官任終院 外交公署責抹黑 張舉能：緊守司法不變

英最高法院正副院長辭任終院

藍韜文：與自由相去甚遠 不宜再派

本港與英國自1997年協議最高法院派兩名在任法官到港，特首林鄭月娥昨對英國政府退出協議表示深切遺憾。英國司法大臣藍韜文說，根據香港在國安法後的情况與自由相去甚遠，不再適合委派在任英國法官到港。

外交部駐港特派員公署批評英方「假借」事件抹黑國安法及香港法治，粗暴干預香港事務，對此表示強烈不滿和堅決反對。

目前終審法院仍有10名海外非常任法官，部分海外法官回覆本報查詢時對是否留任未有表態，稱需研究聲明或與其他法官商討。有法律學者稱日後委任與外國政府關係密切的法官或有難度（見另稿）。

終院首席法官張舉能及林鄭月娥均對事件表示遺憾，但分別感謝或肯定海外法官的貢獻，張重申司法機構致力維護法治及受《基本法》保障的「獨立司法制度」，各級法官繼續緊守司法誓言，不會因英國法官離任而改變。大律師公會及律師會發表聲明，形容兩人辭任有違法律界及社會對海外法官的支持，並呼籲現任海外非常任法官留任。終院首任首席法官李國能對事件不予置評；前常任法官鄧楨稱無法評論，但向本報稱留意到韋彥德在聲明中指出，香港法院對法治的堅持繼續備受國際尊重。

韋彥德：難脫為背棄自由政權背書觀感

韋彥德於2020年國安法生效後曾說，是否繼續擔任終院非常任法官，要視乎能否維持司法獨立及法治。他昨日在英國國會辯論有關議題前15分鐘發表聲明，稱英國最高法院自1997年一直在香港終審法院履行職務，英國政府一直支持做法，認為符合英國利益，不過自國安法生效後，此立場變得愈來愈正反參半。韋彥德稱，香港法院對法治堅持備受國際尊重，但無論如何，他與英國政府取得共識，英國最高法院法官在難以洗脫「為背棄參政及言論自由價值的政權背書的觀感」，不能繼續在香港法院履職。

英外相：全力支持 留低恐合理化打壓

林鄭：堅決反對失實指控

英國外相卓慧思同一時間發聲明稱，全力支持英國最高法院的決定，形容國安法對香港自由民主破壞已到「臨界點」，英國法官不能繼續留在終院，否則恐怕會合理化打壓。

林鄭月娥對事件表示遺憾及失望，透露英國政府撤回1997年委派法官到港的協議，對此深感遺憾。林太表示，「我們必須堅決強烈反對任何指兩位法官的辭任與香港實施香港國安法或與香港的言論自由和政治自由有關的失實指控」。

大律師公會對英國最高法院終止委派法官到港表示深切遺憾，認為決定不符法律界及社會支持海外法官的安排。公會主席杜淦堃向本報稱，不認為英方有機會給香港法庭顯示國安法下如何保障被告權利。他又表示，近兩周聽聞英國政府會有此政治舉動，故早前曾去信英國政府表達大律師公會立場。

杜淦堃：未予機會顯示國安法保障

陳澤銘籲收回決定

律師會會長陳澤銘在聲明中懇切呼籲兩名法官收回辭任決定。兩個律師會均呼籲所有海外非常任法官留任。

大律師公會前主席陳景生向本報稱，要由國際社會、尤其是普通法地區來評價香港法院地位有否因事件受影響，香港政府或政界自吹自擂說司法獨立如何健康，並無幫助。

多名英國國會議員昨在國會辯論期間批評本港以國安法打壓異己及新聞自由，提出動議的保守黨施志安質疑香港是否行真正普通法，呼籲私人執業律師反思是否留港。港府發言人發聲明強烈反對英國國會無理指控，律政司長鄭若驊在網誌重申特首在國安法只是訂立指定法官名單，批評特首挑選國安法法官的言論不符事實。

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