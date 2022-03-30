常遇「奧斯卡式取笑」 斑禿女生盼聚焦歧視學包容

怕看見自己禿頭 報紙封鏡

「斑禿不會死人，但情緒會殺人，你現在情緒點？」西貢前區議員王卓雅記得，這是她因壓力患上俗稱「鬼剃頭」的斑禿後首次求醫，醫生對她說的第一句話。她去年6月起掉髮，由初時5元大小，至7月宣誓風波起惡化，最後在3個月內，本來長至心口的一頭長髮脫光，一根不剩。與一般人無異，她也愛美，由小到大只剪過一次短髮，完全無法接受自己禿頭，「那時候我用報紙封了全屋的鏡，很驚在鏡中見到自己無頭髮的樣子」。

王卓雅苦笑說，自從患上斑禿後才知道「香港街道那麼多鏡子」，但真正令她不敢外出的是街上別人的目光，坐巴士時人們會以為她生頭蝨而避開，也曾有小朋友指着她問「為什麼姐姐這麼少頭髮」，令她忍不住在街上「爆喊」，「那時候會不停問，為何會是自己？我做錯了什麼？」

欲自殺遂求醫 現勉勵同路人

成為患者，王卓雅開始留意到身邊不少患上班禿的女生都感自卑，甚至患上抑鬱，她自言也是其中一員。因不敢外出，她脫髮後經常躲在家中以淚洗面，「睡醒時見到成個枕頭都是頭髮，就會哭出來，看到成地都是髮又會哭」。她其後出現自殘行為及自殺念頭，直至鼓起勇氣求醫，醫生開口第一句不是關心她的秀髮，而是關心她的情緒，她才意識到自己精神健康出問題，向精神科醫生求助。

籲勿開玩笑 「你無法想像感受」

脫光頭髮後以假髮示人，王卓雅形容每次向別人坦承脫髮，恍如「出櫃」。她去年11月在社交媒體公開患病經歷，冀可勉勵同路人，而在韋史密夫事件後，她亦再次發帖，呼籲他人不應用別人的病患開玩笑，「你無法想像患者自身或其家人的感受」。

對於韋史密夫掌摑他人，王卓雅說未必正確，但可以理解，因作為照顧者的家人亦感同身受。她回想自己經歷，「那時脫髮塞住去水口，爸爸每星期都要幫手通渠、吸塵，他半句不哼，一直默默幫助我，令我好過點，我知他其實都好辛苦」。

銀屑病患「大無畏」籲學共存

除了斑禿，俗稱「牛皮癬」的銀屑病患者因皮膚覆蓋銀白色的皮屑，有時會如雪花脫落，亦備受歧視，有患者選擇樂觀面對。37歲的Calby近半人生在皮膚病中度過，她由19歲開始患濕疹，26歲再患銀屑病。Calby的臉及手腳均有銀屑，每次外出均被投以嫌棄目光，但她每次都會啟動「大無畏系統」，「有人望着我，我就反瞪着他，直至他閃縮」。她認為銀屑病之所以受歧視，只因這是一種「看得見」的病，社會當然需要多一點包容，但患者也要學習與之共存，把「看得見」的病「看不見」。