無家者：攞番公道 吳衛東：遲來公義

14名無家者2020年6月起分批入稟小額錢債審裁處，隨着有人失去聯絡及離世，最終只剩9人繼續申索。案件去年11月初開審，至昨日裁決之前，再多一人因感染新冠病毒離世。

失聯逝世 14人申索剩9

申索者陳志榮被問到100元賠償是否足以買回已失去的物品，他稱「梗係買唔番啦，買件衫都百幾蚊」，不過「多少唔係問題，攞番公道就算數㗎喇」。他又說對於「打贏仗」仍感高興，對兩名已逝世的申索者總算有交代，「會上炷香同佢哋講我哋贏咗呢場官司」。

三度帶領無家者入稟告政府的吳衛東稱，「無家者露宿地點就係佢屋企，一般人無假設喺屋企會畀人掟嘢」，申索方舉證實在不容易，昨日裁決顯示政府無權不合法地將無家者的家當視為垃圾丟棄。他說案件歷時1年9個月，有無家者生前無法取得賠償，形容是「遲來的公義終於彰顯」。

至於無家者會否就賠償金額上訴，吳稱仍有待商討，皆因申索者當中老弱佔多數，始終上訴要再度出庭。他說擔心律政司會上訴，若裁決被推翻，憂慮署方日後會再隨意棄掉無家者的家當，促請政府定立「無家者友善政策」，以確實保障他們的權益。