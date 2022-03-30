康署丟家當 街友勝訴獲賠百元 官指署方未合理託管 拒納自願放棄說法

署方：會與律政司研判辭

9名申索者分別為劉嘉曦、陳大發、陳志榮、趙金興、吳隨有、周雄光、阮少碧、熊達富、陳志堅，由社協幹事吳衛東及陳仲賢代表出庭。康文署回覆稱會與律政司研究判辭，現階段沒有補充。

官：物品放滿12手推車

要自行找尋強人所難

審裁官林希維引述康文署一方的抗辯理由，指署方當時透過在場者通知不在場者，確實有人成功取回個人財物，但有人嫌物品骯髒或草草搜尋便放棄，亦無即時聯絡署方取回物品，強調署方給予足夠時間，在3天後才棄置，只是無家者自願放棄財物。林官在裁決中反駁，署方將無家者的物品放滿12輛平常用作運送垃圾的手推車，證供顯示當時有70名無家者在公園露宿，但清場時僅約20多人在場，部分更是老弱傷殘，要他們伸手入1米深的車內搜尋未免太強人所難。

官：取回意願絕不含糊

林官又說，吳衛東曾於同月23日凌晨向署方及警方發電郵，表明無家者想取回物品，內容毫不含糊，署方理應知悉他們仍未放棄財物，應在未扔掉前安排領取，故拒絕接納無家者自願放棄財物的說法。

林官續說，既然署方決定清走物品，便須負上非自願託管者責任。然而，署方當日不如以往事前張貼告示知會清場，將所有物品扔進垃圾車「亂成一團」，無分類、作簡單記錄或拍照，到場者只能「毫無頭緒地亂搵」，可見署方未有對物品作合理照顧，最終全盤拒絕接納康文署一方的理據。

稱無單據證損失 拒納索償額

賠償金額方面，林官信納各申索者在公園露宿，因本案造成財物損失，然而各人未能提供單據或相片等證明損失財物的價值，部分無家者口供更前後矛盾，最終只接納各人在事件中遺失寢具。基於申索方未能提供單據，法庭拒絕接納各人指稱的賠償金額，惟考慮他們理應得到象徵式賠償，下令署方向各人賠償100元。

【案件編號：SCTC 12527-12530、12532、20434-20435、37602/20、19149/21】

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