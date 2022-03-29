「可加可減」下半年檢討 議員倡「延後加幅」隔年取消

現時港鐵可加可減機制方程式下的加價幅度，是參考運輸業名義工資指數及綜合消費物價指數按年變動而計出。以今年為例，計算程式為：0.5×去年12月綜合消費物價指數（2.4%）＋0.5×去年12月運輸業名義工資指數（-0.2%）-生產力因素（0）-特別調減（0.6%）＝今年票價調整幅度 （0.5%）。由於票價調整幅未達1.5％變幅水平，按機制要凍結票價。當局又在2013年檢討後加入「封頂機制」，每年票價加幅以去年第四季家庭每月收入中位數按年變動為限，超出上限的加幅將延後實施。

陳恒鑌倡引入盈利掛鈎

今年是自港鐵可加可減機制實施以來第4次凍結票價，凍價年份計算出的加幅亦會轉入下年度計算。民建聯陳恒鑌認為，延後加幅應在隔年自動取消，若今年未能追回去年的加幅，下年便不應再計算有關加幅，「否則一有得加就會不斷加」。他又稱，過去很多市民感覺港鐵獲利龐大，卻又不斷加價，建議在票價機制加入與盈利掛鈎的指數。

實政圓桌田北辰說，現時的票價機制「好複雜」，「永遠都有條尾數（延後加幅）」，認為港鐵票價加幅應只與通脹率一半掛鈎。他說，現時「一鐵獨大」，加上未來有很多新鐵路項目，物業收入應很可觀，相反其他公共交通營運商「好多撐不住」，建議政府利用港鐵的股息補貼其他交通工具，變相由政府承擔加幅。

學者：已考慮市民負擔 機制行之有效

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量稱，短期看不到通脹率會大升，通脹率同樣受港鐵票價影響，相信港鐵明年未必可大幅加價。他認為現時機制已考慮市民負擔能力，加幅不可超出家庭入息中位數按年變化，暫時運作行之有效。