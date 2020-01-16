港鐵凍價 累積3.35％可加未加 3.8%優惠延長至元旦 田北辰倡政府補貼「對冲」加幅

港鐵票價調整機制受對上一年12月的通脹率及運輸業名義工資指數等數據影響。港鐵表示，統計處昨日公布去年12月運輸業名義工資指數按年下跌0.2%，連同早前已公布去年12月綜合消費物價指數按年增加2.4%，套入港鐵可加可減機制方程式後，得出加幅0.5%，但由於調整幅度介乎正或負1.5%之間，按機制今年度需要凍結票價，即6月不會調整票價，0.5％加幅將轉撥至2023/24年度一併計算。港鐵表示是連續第三次票價不作上調。

今年按機制可加0.5% 未達啟動門檻

因應疫情，港鐵自去年年中推出3.8%車費優惠，原定今年6月屆滿，昨日港鐵宣布延長優惠至明年1月1日，加上月票優惠、六五折「早晨折扣優惠」將延續一年至明年5月31日，繼續提供0.3元或以上「綠色專線小巴轉乘優惠」等。港鐵本年度的車費優惠涉及超過6億元。

連續3年沒加價 明年大漲否仍有多項因素

港鐵於2019及2020年分別觸及「封頂機制」，即可加可減方程式得出的加價幅度，高於家庭每月入息中位數按年變動，簡單而言，有累積2.85%的加幅仍未實施。港鐵昨表示，將繼續按機制延後有關加幅，換言之，加上今年0.5％加幅，港鐵現已累積3.35%延後加幅。假設港鐵明年元旦後不延續目前3.8%票價優惠，票價先升至原價水平。另外，若明年票價機制維持不變，方程式得出的票價加幅起碼達1.5%才可啟動票價調整，加上3.35％累積加幅，全部加幅若一併在明年追加，港鐵或可在原價上再加價4.85%。不過實際加幅仍要視乎明年經濟數據，以及有關加幅會否觸及「封頂機制」。

運房局：機制設「負擔力上限」 須顧市民能力

據消息人士了解，港鐵如何處理累積的延後加幅，以及明年元旦後會否延續3.8%車費優惠「言之尚早」，亦需考慮社會經濟狀况、市民負擔能力、公司財務狀况等。

運房局回覆稱，票價調整機制設有「負擔能力上限」安排，不得高於相應期間的家庭住戶每月入息中位數變動幅度，以顧及市民的負擔能力。

田：優惠好少 應3個月八折助市民

實政圓桌立法會議員田北辰歡迎港鐵延續3.8%的車費優惠，但稱有關優惠「好少」，現處於第五波疫情的非常時期，港鐵應考慮提供3個月車費八折優惠，短時間幫補市民。他說當疫情過後，港鐵有可能在未來一次追加累計3.35%延後加幅，建議政府可一次過補貼港鐵有關延後加幅，「對冲欠落的數」。民建聯陳恒鑌認為凍結票價不會減輕市民的經濟壓力，但政府其他支援措施，包括將公共交通補貼門檻計劃降至200元，亦可短期幫助市民。

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