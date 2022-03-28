月初全港接緊急警示 食衛局參與發出

本月9日政府就伊院轉作定點醫院發出首個緊急警示，惹坊間質疑。特首林鄭月娥翌日回應稱發放警示做法合適，因伊院是九龍區龍頭醫院，有需要讓公眾第一時間知道該院不再接收非新冠病人，但未回應警示由誰發出。

本報查詢各部門及機構，食衛局回覆時承認有參與決定發出警示，並稱日後若發出警示，政府會按緊急或嚴重程度指定信息的警示級別。

特首辦未覆特首有否拍板 醫局未回應

至於特首有否參與及拍板發出警示，特首辦至截稿未有回覆。醫管局回覆稱沒有補充，未回應有否參與其中。

就緊急定義和發出警示流程，通訊辦未有正面回覆，稱各政策局或部門可透過系統發送有迫切時限的緊急信息。

政府在不同場合均未闡述警示系統下何謂緊急情况和發出警示的流程。2020年2月政府向立法會財委會申請防疫抗疫基金撥款，包括斥1.5億元設立緊急警示系統，文件稱系統可發放緊急的政府公告及信息，例如「健康/安全警報，或極端天氣情况」。商經局長邱騰華回應提問時曾舉例，可通知內地回港需檢疫14天的重大政策，將「與疫情有關、緊急和與大眾市民有關的信息及時發放」。通訊辦網站稱，系統在「極端天氣、嚴重的公共安全和衛生事故等緊急情况」下發出信息。

電訊服務委員會委員促釐清緊急定義

通訊辦前年12月曾向電訊服務用戶及消費者諮詢委員會就緊急警示簡報，委員會成員楊全盛稱，當時通訊辦解說「緊急」定義空泛，例如危害生命財產，故政府應交代如何判斷緊急和發出警示機制，「誰有權發放，要經過什麼流程」。他認為，就公共服務中斷發出警示須視乎重要性，否則公眾拒收警示，出現「狼來了」效應，得不償失。

立法會議員田北辰向本報表示，緊急警示不可能由個別部門負責發出，「一定要是特首自己拍板，（否則）是管治上很大失誤」。他又認為，已發生數次的事件難言緊急，「是否其他定點醫院都要（發）緊急警示呢？不可能」。

（新冠疫情）