保安局外判員工疑方艙除口罩吸煙 保安局稱沒接獲投訴 會了解事件

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），任何人進入或身處指明公眾地方或《第599F章》處所時須一直佩戴口罩；政府「同心抗疫」網站資料列明，室外公眾地方除罩吸煙不獲豁免。香港病人政策連線主席林志釉認為，現時市民出外須戴口罩，防控較嚴密的社區隔離設施職員更不應吸煙，認為會影響病人，形容情况嚴重，管制上或有疏忽。

月薪3.1萬 須旅業經驗或教練證書

保安局早前以合約期3至5月、月薪3.1萬元聘請「社區隔離設施內務管理助理」，負責檢疫者入住和離開事宜，申請資格包括最少兩年旅遊業經驗或體育總會認可的有效教練或導師證書等。有在青衣方艙工作的人員稱，個多星期前曾目睹當值的內務管理助理在工作人員區除口罩吸煙，事發時身穿「保安局內務管理助理」背心，隨處丟煙頭。投訴人認為該處即使不屬隔離者居住範圍，但是受聘於政府的人員更應確保設施環境衛生。

投訴隔離區工作4小時未要求檢測

保安局：每天上班前須快測

該員工稱，員工原本每人每日獲發4套保護裝備，以便在隔離居住區工作少於兩小時便可離開更換，現時減至每日1套，員工在隔離區工作需延長至4小時才能脫下保護衣轉到另一區域工作。根據強制檢測公告，身處指明地方逾兩小時就要檢測，投訴人稱延長工作至4小時亦沒被要求檢測，懷疑是否防疫漏洞。

保安局回應稱，本月起已聘任約1700名內務管理助理，委派至各政府指定社區隔離設施。就內務管理助理被指在青衣方艙範圍除口罩吸煙，該局稱沒接獲相關投訴，管理方會提醒各員工，須時刻戴上口罩和保持良好衛生習慣。

本報亦就員工在隔離居住區工作延長至4小時而毋須檢測，向保安局求證，該局稱會提供合適及足夠裝備予員工，每天上班前須做快速測試，如往較高風險感染區域工作後，須在專用房間卸下保護裝備及消毒，又表示截至本月21日，青衣方艙共約4%外判清潔和保安員工曾確診新冠，有關保安及清潔承辦商為中國海外物業服務有限公司，當局為確保服務質素，不時派員檢查各項服務，亦會與承辦商管理層及前線員工保持溝通。

衛生署回應社區檢疫設施是否實行每2小時逗留須檢測時，則着記者參考3篇政府發出有關檢測策略或檢疫酒店運作的新聞稿，但有關新聞稿未有提及相關內容。

明報記者

（新冠疫情）