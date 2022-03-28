浸大調查：子女早齊針 父母完成接種機率增

由浸大傳播學、計算機科學、公共衛生及中醫學者組成的「同心抗疫，戰勝疫情」研究計劃，於本月16至21日透過網上問卷訪問1614名成年香港市民，了解他們及其父母接種疫苗的情况。調查結果顯示，有15.8%受訪者仍未接種疫苗或已接種1針疫苗，已接種兩針佔42.8%，已接種3針佔41.4%。

打3針受訪者 父母完成接種比例61.6%

在父母達60歲或以上的受訪者中，仍未接種或已打1針疫苗的受訪者，其父母已完成接種（已打2針或3針）的比率（對比該年齡組別已完成接種的父母總人數）為6.7%；已接種3針疫苗的受訪者中，父母完成接種比率則為61.6%。

調查結果又顯示，相比父母已完成第二或第三針疫苗接種的受訪者，其父母還未接種或只打1針疫苗的受訪者，認為疫苗有較大可能引致面癱、嚴重過敏、血栓等嚴重副作用，甚至死亡。

浸大分析認為，調查結果顯示受訪者對於接種疫苗風險的認知，對其父母延遲疫苗接種有顯著影響，認為成年子女愈早完成接種，其父母完成接種的機率會有顯著提升。研究團隊建議，醫護團隊為長者家人講解接種疫苗的重要時，應強調新冠疫苗的安全性，釋除對方對疫苗副作用的憂慮。

（新冠疫情）