中大研究揭新冠康復者近半「眼球爆拆」

中大醫學院眼科及視覺科學學系研究團隊早前邀請228名於2020年2月至12月期間確診新冠的患者參與研究，於其康復後1至3個月內提供眼科檢查，同時邀請109名健康人士參與研究作對比。研究已於國際期刊Clinical and Experimental Ophthalmology（《澳洲及新西蘭皇家眼科醫學院官方期刊》）發表。

研究團隊發現，新冠康復者的瞼板腺功能，即分泌油脂、構成保護膜防止淚水蒸發的表現較健康人士差，以0分屬正常、3分為嚴重計，新冠康復者平均為1.14分，即有輕至中度瞼板腺功能障礙，較健康人士的0.92分稍高；康復者亦較多出現「眼球爆拆」，48.9%人在「角膜螢光素染色試驗」中驗出陽性，即有眼角膜受損迹象，較健康人士的38.6%高10個百分點。

21.5%稱有乾眼症狀 視力模糊最常見

問卷調查亦顯示，21.5%康復者於康復後出現至少一種乾眼症症狀，最常見依次為視力模糊、瘙癢及疼痛燒灼感等；病情嚴重、即Ct值較低者，出現症狀風險較高。將康復者Ct值由高至低排例，Ct值每低1度，康復後首月內出現症狀風險便增加一成。

研究首席作者、中大醫學院眼科及視覺科學學系助理教授尹浩柟解釋，正常情况下淚膜可維持約10秒，研究中新冠康復者的淚膜破裂時間較正常快1秒，病情嚴重、曾需吸氧者再快1.6秒，因長期有氧氣在鼻腔流動加速淚液蒸發，康復後淚液亦有較高風險變不穩定。

研究團隊認為，接種新冠疫苗可減重症，故亦是預防康復者眼部後遺症的最有效措施，呼籲市民盡快打針，減低感染後出現乾眼症風險。

（新冠疫情）