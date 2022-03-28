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2022年3月28日星期一
封廈同時 為老弱登記上門打疫苗 社聯：要長者短時間決定不易 聶德權：要做到「針找人」
現不宜分心調查檢討疫情 林鄭：料下屆政府認真處理
調查委會傳召特首無先例 董曾拒赴SARS專責會
梁卓偉倡院舍每日通報打針數據
修訂院舍例 社聯倡須增設施應對傳染病
連續兩日少於萬宗 當局：水平仍高 防護中心：疫情倘續改善 回復個案追蹤
中聯辦：內地累計運港物資值37億
梁卓偉籲市民：勿以為疫情水尾走下坡
醫局：三成多死者 與新冠未必直接相關
熔斷禁飛減至7日 下月航班增 旅界議員指幫助不大 國泰：增英澳返港機
避打第三針 網民500元圖買染疫者口水
感染個案回落 西九再現人流
中大研究揭新冠康復者近半「眼球爆拆」
浸大調查：子女早齊針 父母完成接種機率增
保安局外判員工疑方艙除口罩吸煙 保安局稱沒接獲投訴 會了解事件
月初全港接緊急警示 食衛局參與發出
加拿大去年發173次警示 兩涉公共健康
感染個案回落 西九再現人流
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【明報專訊】本港新冠病毒個案連續兩日跌至4位數，雖然仍處於高位，但周末市面人流已明顯回升，昨午不少市民到西九文化區耍樂，部分人在草地搭帳篷，部分人沒戴口罩。
（新冠疫情）
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封廈同時 為老弱登記上門打疫苗 社聯：要長者短時間決定不易 聶德權：要做到「針找人」
現不宜分心調查檢討疫情 林鄭：料下屆政府認真處理
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