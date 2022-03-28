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感染個案回落 西九再現人流

【明報專訊】本港新冠病毒個案連續兩日跌至4位數，雖然仍處於高位，但周末市面人流已明顯回升，昨午不少市民到西九文化區耍樂，部分人在草地搭帳篷，部分人沒戴口罩。

（新冠疫情）

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