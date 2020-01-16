避打第三針 網民500元圖買染疫者口水

衛生署回覆本報稱，據第599章《預防及控制疾病條例》，任何人違反或明知而向衛生署提供虛假資料，一經定罪可監禁6個月及罰款1萬元。

染疫者Chinny接受本報訪問時說，其家人3月初先後確診，她3月10日快速測試陽性，「通常別人說六七日會轉陰」，惟她在3月16日快測「條線好紅好粗好深色」，當時「很不開心」，遂於「全港抗疫交流分享區」分享自己經歷，「看看有沒有同路人」。翌日她再做快測，「條線粗過前一天」。

網上分享感染經歷 收陌生短訊查詢

隔了不久，Chinny收到一個陌生人短訊，說「Hi 請問可唔可以借你既（嘅）口水，因為我唔想打第三針。有薄酬$500」。Chinny感到非常愕然，「可能這個人見到我分享，覺得我『含菌（病毒）量高』，激發他想買口水吧。猜不到有人會用錢買口水，可能他真的很怕，唯有出此下策」。她說由於不願意「賣口水」，更擔心倘被發現會「上身」，故沒理會，並把短訊截圖放在群組警惕其他人。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，買口水「有無用都唔知」，一是若染疫者並非吐出深喉唾液，而只是普通口水，在病毒檢測上並不理想；二是對於已接種疫苗的患者，其抗原陽性持續時間或只有數天，「來了回來（決定賣口水時）都很可能陰性」。他又認為，疫苗通行證最大目的是鼓勵接種，「這樣做（買口水）其實只是害自己面對風險，沒有疫苗保護」。

梁子超：倘普通口水 病毒檢測不理想

梁又建議，假如該買口水網民是早前未趕及呈報的康復者，不願康復後短期內接種，可考慮做抗體檢測，證明自己曾染疫，嘗試獲得豁免；而假如該網民是接種後出現強烈反應，不希望打第三針，則可求醫及做過敏風險測試，看看能否改打第二款疫苗。

（新冠疫情）