熔斷禁飛減至7日 下月航班增 旅界議員指幫助不大 國泰：增英澳返港機

明報記者

政府去年底收緊熔斷機制，若一班航機抵港時有3名確診者，或一條航線7天內累積4名確診者，相關航線須停航14日。政府前晚公布調整航班熔斷機制，新安排下如航機抵港時有3名確診者，或同時有人確診及有人不遵守登機規定（例如須已接種兩劑疫苗、持48小時的核酸陰性結果證明等），便會觸發機制。

此外，政府決定將13間社區隔離設施酒店重新轉回指定檢疫酒店，額外提供逾4400房間。記者昨晚到政府網站查看指定檢疫酒店預訂情况，13間酒店全數可預約，尚有房間；另3間用作隔離設施的酒店，從4月1日起預留作外傭檢疫，連同現有一間外傭指定檢疫設施，共預留約1600房間。

觸發條件改 林鄭：防輸入措施不會全鬆綁

林鄭月娥昨在記者會上被問到航班熔斷機制調整，將禁飛期縮短理由為何、有否考慮取消政策，她稱考慮到疫情發展及海外港人回港困難，認為有需要解除禁飛令，但不代表會放寬所有需推行的外防輸入措施，香港需繼續維持航班熔斷機制，盼航空公司理解政府已作平衡。

國泰歡迎放寬 續增來港航班

本報記者昨午翻查國泰官網，在撤銷禁飛令的9個地區中，4月僅英國、菲律賓、加拿大、美國、澳洲有直航機到港，惟幾乎所有各地到港航班維持每14日一班。國泰回覆查詢時表示，歡迎政府調整航班熔斷機制，正積極恢復更多由4月抵港的航班，將繼續增設航班。

旅遊界立法會議員姚柏良認為，政策對航空業界屬正面信號，惟實質幫助不大，因熔斷機制易觸發，航空公司規劃行程、安排人手上具不確定性。旅遊促進會總幹事崔定邦則指，航空公司需時安排飛機回港，不會很快見到航班陸續增加，但認為政策有用，縮短熔斷機制禁飛期後，航空公司可有序編更。

僱傭公會料兩三月後菲傭供應方大增

早前「禁飛令」令不少菲傭無法來港工作，香港僱傭公會主席陳東風認為熔斷機制調整、增加外傭檢疫酒店，可令更多外傭到港，但因不少僱主早前已預訂5至6月機票及酒店，4月航班又未必增加，認為兩三個月後來港菲傭供應才會大增。有指早前來港菲傭供應大減，現時本地完約菲傭薪酬升至約6000元，陳指新措施對外傭工資有一定壓抑作用，料未來兩三個月有明顯改善。

（新冠疫情）