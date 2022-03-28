醫局：三成多死者 與新冠未必直接相關

高拔陞昨在無綫電視《講清講楚》表示，按初步分析，現時死亡個案中約四成多人明顯是新冠病毒致命，三成多人似乎未見直接關係，餘下約兩成人關係不清晰，如入院後短時間內離世，甚至入院前已死亡，故難以分辨原因，正與專家作詳細分析，稍後有詳細結果會再公布。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時按患者病歷、Ct值（病毒數值）及肺部X光檢查等分析，並排除其他原因，如末期癌症、自殺或心肌梗塞等，將有助加深了解新冠病理及治療效果。現時專家周一至五每天召開視像會議討論死亡個案，每次討論約20宗個案。

另一名參與分析的專家、港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，分析需時數個月，將有助之後治療新冠病毒及患者原有疾病，以減少死亡數字。他認為，按現時數據，感染新冠病毒死亡率仍然低，稍高於季節性流感。

高拔陞：疫情趨勢平穩緩慢向下

近日染疫人數逐漸回落，高拔陞昨稱，疫情趨勢平穩及緩慢向下，並見到死亡人數下降，料涉及多項因素影響，例如引入口服藥及疫苗接種率提升等，但仍有一定比例的患者屬長者，而且患者入院後或一段時間才惡化，故死亡數字會有滯後。

至於未來如何應對新疫情，高認為，本港抗疫能力已改善，整體隨着較樂觀的方向思考，若疫情反彈將盡量用新增設施，包括亞博館及落馬洲河套區的應急醫院接收新的患者，由公立醫院照顧其他病人。他說，若新一波疫情需以整個亞博館接收病人，估算可能需再增加逾千名內地醫護幫忙，政府初步有跟內地溝通，將留意疫情變化決定。

醫管局總行政經理李立業昨表示，目前亞博館設施內有醫管局20名醫生、100名護士及400名內地援港醫療人員，照顧8至10號場館內約350名病人，現時已準備好可照顧多約100名病人，增至場館最大容量，將視乎疫情安排人手或加開場館。

（新冠疫情）