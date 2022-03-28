梁卓偉籲市民：勿以為疫情水尾走下坡

指市民出行指數回升 憂反彈

7月能否戶外除口罩「未敢諗住」

對於港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅早前預計倘本港疫情受控，今年6月或7月市民在室外地方可毋須戴口罩，梁卓偉表示，即使如何復常，相信不戴口罩都是最後一步，「一定要好清楚睇到新冠（病毒）再不會帶來嚴重後果，先至好去諗」，「呢個我未敢諗住」。

第五波疫情逾7000名患者離世，梁卓偉昨在商台《政好星期天》表示，不可視死亡個案為「冷冰冰的數字」，未來要設法減少可預見的死亡個案。他指出，本港未來要做好「針、藥、牀、活、國」5方面，包括接種疫苗更精準、善用口服藥，又稱本港現已興建不少隔離設施及暫託中心，但未能物盡其用，有部分長者不斷被搬到不同設施，造成「人球效應」。他又認為本港除顧及自身利益，亦要反思香港在國家大局可扮演的角色，「就算幫不了，也不要添煩添亂」。

稱仍處動態清零時做好應變

走向風土病只是時間問題

梁卓偉在節目後稱，香港第五波經歷慘痛，現要向前看，未來只有一條路，將殊途同歸、走向「風土病」，形容只是時間表問題，當本港仍然在「動態清零」時就要做好預防及應變措施，其後才主動有序安全地走向風土病。他認為香港應思考可為國家大局作什麼貢獻，雙方共同找出最好方案及時間表。與內地通關方面，他說要將心比己，並以上海和深圳為例稱這些地方仍有疫情，必然優先控疫及執行動態清零方針，不要強人所難，又反問這些地方疫情源頭來自何處。

（新冠疫情）