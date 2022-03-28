中聯辦：內地累計運港物資值37億

中聯昨以〈內地企業馳援 全港各界參與—社會各界捐款捐物積極戰『疫』〉為題發表文章，稱香港第五波疫情爆發後，內地同胞迅速籌集抗疫物資馳援，至今累計運抵香港的抗疫物資約30億元人民幣；香港各界主動承擔社會責任，工商界捐獻土地及酒店房間作建設方艙醫院和隔離設施。文章亦有提到，香港市民積極參與，短時間便募集了大批抗疫所需物資，如從事日常保潔工作的蔡伯，月入不足1萬元，卻主動捐贈1000元用於抗疫。

連續3日發稿交代援港措施

連同昨日，中聯辦自上周五（25日）起一連3日發稿，交代駐港中資企業堅決貫徹落實中央援港抗疫要求，確保新鮮食品從陸路跨境運輸到港，開通首條由廣州番禺至香港油麻地的水上航線，以及首班援港鐵路專列等。上周六（26日）發表的文章稱，本地工商業主積極響應利民活動，對食品、日用品打折不漲價、向租戶減免租金，文中除了點名多家大企業響應呼籲，亦點名藝人黃宗澤旗下西餐廳曾推平價早餐及外賣自煮包，以及不裁員，做良心老闆。

（新冠疫情）