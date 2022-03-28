連續兩日少於萬宗 當局：水平仍高 防護中心：疫情倘續改善 回復個案追蹤

新增8037宗 較前日低

昨日新增個案中少於前一日的8841宗，歐家榮形容，新增個案數字連續兩日少於萬宗是好現象，顯示疫情開始穩定，但提醒每日仍有8000至1萬人染疫，屬相當高的水平，目前未有條件放寬防疫措施。他說，明白市民可能出現抗疫疲態，但個案顯示社區仍有大量傳播鏈，若放鬆後疫情可能反彈，呼籲市民保持高度警覺，遵守社交距離措施。

過去兩日每日7萬人強檢 6％陽性

歐家榮表示，政府日前恢復強制檢測後，過去兩日每日約7萬人接受檢測，當中約6%樣本呈陽性。他說，目前確診數字高企，現階段集中跟進個案本身，包括安排患者及家居接觸者檢疫，其後將分析網上平台資料，識別高風險大廈發強檢公告，若疫情進一步回落，人手及檢疫設施上能夠配合，有可能回復以往的個案追蹤工作，未來將揀選部分強檢大廈巡查，了解住戶有否完成檢測。

至於大埔廣福邨多棟大廈先後被圍封強檢，包括昨日圍封的廣義樓，歐家榮稱，該邨所屬區域污水樣本病毒含量高，目前發現近400宗個案，陽性比率約為5.5%，顯示該邨出現傳播。該邨廣祐樓昨發現52宗陽性和19宗不確定個案，據報一名女子被發現暈倒屋內昨搶救不治，醫管局總行政經理李立業稱，大埔那打素醫院曾接收一宗相若個案，但病毒測試呈陰性，將交由死因裁判官跟進。

5名較年輕離世個案 全未打針

李立業表示，再有130名患者在公立醫院離世，其中5名較年輕的死亡個案，全部未有接種新冠疫苗，包括一名57歲外籍男子，本月21日到醫院求診，出現肚痛、乏力及肺炎，本月23日轉院後情况相對穩定，惟至26日心臟停頓、搶救不治，對於患者是否因新冠病毒離世存疑。

李立業提到，上述死者到急症室時已「幾唔舒服」，稱現時病人輪候入院時間已縮短，呼籲患者特別是長者及兒童，若不適及持續高燒及血含氧量低等情况，應盡快求醫；另醫管局已處方新冠口服藥予超過1.8萬人，他說，當局正積極探討容許私家醫生處方藥物，但當中涉及法例問題，仍有細節需要處理。

明報記者

（新冠疫情）