修訂院舍例 社聯倡須增設施應對傳染病

政府計劃今年向立法會提交修訂條例草案，以提升安老院及殘疾院舍質素，包括提高住客最低人均樓面面積、增加護士和護理員當值時間等，修例建議沒觸及新增應對傳染病的設施要求。《安老院實務守則》及《殘疾人士院舍實務守則》現時有提到院舍須備有合適隔離設施，安老院每50個宿位須提供1間隔離房，殘疾院舍在客觀情况許可下盡可能提供一個特定隔離房間。

張超雄籲增人均居住面積

立法會前議員張超雄認為政府應加快修訂上述條例，包括增加院舍人均居住面積、護士人手，「不能再推搪，以前將老人家（問題）掃落地氈底，但今次死了這麼多人，無可能看不到」。他指現時疫情回落，政府要認真檢討院舍問題，「專家說第六波一定會來，不能望天打卦」。

蔡海偉：回望第五波多不足 要汲教訓

對於政府就院舍應對第五波疫情的準備工作，蔡海偉認為，第五波的結果「肯定證明準備得不夠」，但過去兩年本港疫情一直處於低水平，去年下半年更幾乎零本地確診，而即使第三波疫情下也有院舍爆疫，但規模與第五波相比差很遠，大家沒預計到Omicron傳播速度如此快、染疫數字會如此巨大，「今天回望有很多不足，要汲取教訓、考慮如何改善」。他認為現不用急着找人問責，要檢視今次疫情在能力上有何不足之處。

（新冠疫情）