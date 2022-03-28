梁卓偉倡院舍每日通報打針數據

【明報專訊】港府正設法提高院舍新冠疫苗接種率，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨日在商台《政好星期天》表示，接種疫苗要更精準到位，尤其70歲以上長者群組打疫苗急不容緩，建議所有安老院及殘疾院舍每日向社署通報數字，包括多少院友已打針、已打多少針、多少院友或家屬不同意打針及原因為何、多少院友因染疫未能立即打針，這能讓政府具體提出何時可完成院友接種，又指每日向社會公開數字，對政府及院舍都有好處，公眾亦可監察。
羅致光：香港是最重個人主義社會之一
勞福局長羅致光昨在網誌表示，第五波疫情數據已清楚反映，長者特別是安老院高齡體弱長者，接種疫苗是重中之重，又形容推展接種過程困難重重，無論多少院友染疫離世，仍有一成家人書面反對打針。他說雖然不少專家指打疫苗最佳時機已過，但持着「救得一個便一個」心態，已為沒反對及適合打針的院友打最少一針，會繼續完成第二和第三針。
羅致光提到，香港是他認識中最着重個人主義及自由主義的社會之一，過往一年在院舍疫苗接種政策上，不斷調整個人選擇自由與公共衛生考慮之間的平衡點，仍在努力尋找合情、合理及合法的可調整空間，讓院舍疫苗保護率可進一步提升。
行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀日前在facebook表示，前年2月初特首會同行政會議已根據《預防及控制疾病條例》第8條，確定香港已進入緊急醫療狀况，她認為在此緊急狀况下，應可立法要求在兩名醫生證明下，強制替長者打新冠疫苗，又說如政府當時能及早作此決定，就不會有如此多長者白白犧牲。