梁卓偉倡院舍每日通報打針數據

羅致光：香港是最重個人主義社會之一

勞福局長羅致光昨在網誌表示，第五波疫情數據已清楚反映，長者特別是安老院高齡體弱長者，接種疫苗是重中之重，又形容推展接種過程困難重重，無論多少院友染疫離世，仍有一成家人書面反對打針。他說雖然不少專家指打疫苗最佳時機已過，但持着「救得一個便一個」心態，已為沒反對及適合打針的院友打最少一針，會繼續完成第二和第三針。

羅致光提到，香港是他認識中最着重個人主義及自由主義的社會之一，過往一年在院舍疫苗接種政策上，不斷調整個人選擇自由與公共衛生考慮之間的平衡點，仍在努力尋找合情、合理及合法的可調整空間，讓院舍疫苗保護率可進一步提升。

行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀日前在facebook表示，前年2月初特首會同行政會議已根據《預防及控制疾病條例》第8條，確定香港已進入緊急醫療狀况，她認為在此緊急狀况下，應可立法要求在兩名醫生證明下，強制替長者打新冠疫苗，又說如政府當時能及早作此決定，就不會有如此多長者白白犧牲。

（新冠疫情）