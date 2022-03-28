現不宜分心調查檢討疫情 林鄭：料下屆政府認真處理

深切慰問離世者家人

林太昨在記者會被問及，會否承認抗疫策略失誤及向死者家屬道歉，她說，去年12月出現首宗本地Omicron確診個案後，當局成功遏制病毒擴散，但後期一名即將完成檢疫的人在檢疫酒店受感染，非人為錯誤，而是公共衛生危機中無法完全避免的因素；她指抗疫是動態，每一階段都按研判採取應對策略，已考慮政府內外專家意見，不能形容政府「時常轉變」，即使轉變都是為了防疫，並非突然有不同看法。

林太近日受訪時稱本港仍有機會達至「動態清零」，有能力將新增個案控制在一定範圍。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉昨稱，香港有第五波疫情慘痛經歷，現無論走哪條抗疫路線，最終都殊途同歸走向「風土病」。林太稱，不希望在「動態清零」及「共存」兩條抗疫路線上爭拗，因社會對兩條路線理解不同，望「實事求是」，找出一條最適合香港的路線。

檢討範圍可涵醫療福利衛生連接

至於由勞福局牽頭成立的工作小組，她強調是處理集中在院舍或長者感染的項目，非替代她早前所指、持開放態度的檢討委員會。她認為如此大的公共衛生危機，涉及相當多死亡個案，值得全面檢討，範圍可包括醫療、福利、衛生的互動和連接，相信可非常廣泛深入，但她未完全有信心短期內走出疫情，不認為現應分心處理大規模調查，若下屆政府需她作為今次抗疫的主體負責人提供意見，她很樂意。

蔡子強：外界更看淡林鄭連任

中大政治與行政學系高級講師蔡子強認為，今屆政府任期尚餘約3個月，相信現實上也不能成立調查委員會，林太說法是「將個波交予下屆政府，搞不搞不關她事」，但下屆政府會否整體檢討疫情，不會因林太一句說話決定；又認為成立調查委員會非建制派最聚焦的要求，林太的說法反令外界更進一步看淡其連任。

（新冠疫情）