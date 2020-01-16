封廈同時 為老弱登記上門打疫苗 社聯：要長者短時間決定不易 聶德權：要做到「針找人」

解封翌日即上門接種 本周試行

截至昨晚8時，12歲或以上已接種首劑疫苗的市民約為618萬，佔該人口組別約91.9%；12歲以上接種兩劑疫苗比率約為83.9%；3至11歲已打第一針的比率約為59.7%。公務員事務局長聶德權說，現時每日接種劑量可做到10萬劑，但過去七天平均每日接種總劑量僅約6萬，形容現時是「針等人」，強調還要做到「針找人」。

聶德權昨在特首抗疫記者會上表示，過去圍封強檢均會安排為部分未能下樓檢測的居民上門採樣，而他們很大可能因行動不便等原因而未能接種疫苗，故希望在圍封翌日，待他們有陰性檢測結果後，立刻上門為他們打針，令他們毋須再找其他接種途徑。當局會按試行經驗，改善上門接種服務流程，包括人手配置、針藥運送、接種疫苗、休息觀察等安排，之後再擴展計劃。

透過地區組織試用登記上門平台

他又稱，本周會先透過地區組織試用登記上門打針的網上平台，讓他們在派發物資或探訪中，協助收集未接種疫苗的70歲或以上長者，或因病或殘疾不能外出接種者的登記，提供住址等資料，試行後會全面推行，讓有需要者透過平台登記，以便編排上門接種服務。

社聯與醫學組織聯會上周起推出上門為長者及殘疾人士接種疫苗計劃，社聯業務總監蔡劍華稱，現已接到逾6500個上門接種申請，大部分由社會服務機構轉介，認為實際需求大，亦分散於不同地區；部分長者在同意接種前也會猶豫，或擔心健康，社工會先向他們或其家屬了解，醫療團隊上門時亦會再評估，期望可鼓勵長者接種，惟最終亦要尊重其意願。他認為，政府在圍封強檢時一併為未打針長者登記，要長者在短時間內決定並不容易，或需較多時間解釋。

林哲玄：重要是接種者知情同意

有份協助社聯提供上門打針服務的「醫護誠信同行」主席、醫療衛生界議員林哲玄說，圍封檢測時一併為未打針長者登記接種，對人手需求更大，亦要突發性、即時找到醫護人員，更重要是接種者「知情同意」，流程與平時醫生看症一樣，也要詢問病歷，但部分長者表達能力或較差，或可詢問家人、即場用「醫健通」等。

西醫工會：太急未必夠醫生隨傳隨到

西醫工會會長梁漢輝稱，工會的外展隊現到院舍為長者打針時，均需醫生在場評估院友身體狀况，政府暫未聯絡他們協助上門打針，但關注若在圍封強檢時一併為未接種的長者或殘疾人士登記，時間太急，未必有足夠醫生「隨傳隨到」為有關人士評估健康。

明報記者

（新冠疫情）

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