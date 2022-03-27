13社區隔離酒店轉回供抵港者檢疫 共逾4400房

林鄭：檢視熔斷 不存在大讓步

另外，政府亦宣布4月1日起，所有過去14日曾逗留任何海外地區的香港居民須出示認可疫苗接種紀錄、預定起飛時間前48小時內的核酸檢測陰性結果證明；以及出示指定檢疫酒店抵港後7晚或14晚預訂確認書，方可登機來港；非香港居民不得從任何海外地區登機來港。

轉回指定檢疫酒店的13間酒店包括華麗銅鑼灣酒店、香港九龍東皇冠假日酒店、香港旺角帝盛酒店、香港荃灣帝盛酒店、華麗都會酒店、旭逸酒店‧旺角、富薈炮台山酒店、香港JEN酒店、銅鑼灣如心酒店、香港九龍貝爾特酒店、華美達華麗酒店、華美達海景酒店及富豪東方酒店。此外，現時3間用作隔離設施的酒店將從4月1日起預留作外傭檢疫，連同現有一間外傭指定檢疫設施，合共為外傭檢疫預留約1600房間，4間酒店為香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店及青衣華逸酒店。

議員稱停航門檻太嚴

政府去年底收緊熔斷機制，一班航機抵港時有3名確診者，或一條航線7天內累積4名確診者，相關航線須停航14日。旅遊界立法會議員姚柏良認為門檻太嚴，形容香港是全球入境政策最嚴謹的地區之一，有關安排不但影響旅客安排行程，航空公司亦難以安排航班和機組人員。他稱當航空公司已盡責確保旅客有陰性檢測結果和已接種疫苗，即使抵港時有確診者，亦無理由要「接受懲罰」。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，航班熔斷機制應略為放寬，但並非等同「病毒共存」，相信保留機制有助防止輸入個案，否則對本地疫情帶來風險，最終影響到與內地、澳門通關的步伐。他又說，現時歐美多國已逐漸免檢疫，若香港仍堅持現行政策，長遠或拖累本港在亞洲地區競爭力。

（新冠疫情）