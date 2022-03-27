受訪重提「動態清零」 稱須盡快爭取通關 林鄭：全民強檢留最有機會清零時

仍在細化工作 現夠隔離設施

對於早前宣布暫緩全民檢測被解讀為「躺平」，林太強調「當然不是『躺平』」，稱每日有數以萬計公務員做圍封檢測、在疫苗接種中心工作等。她續稱，全民檢測的目標「肯定是清零」，但本港已錯過在最早階段做，阻止病毒傳播的機會，當時亦沒有能力，目前新增病例每日逾萬宗，亦不是最好時機，她稱，全民檢測保留至最有機會達至目標的時候就會採用。

她表示，所有全民檢測的細化工作仍在做，又說全民檢測的最好時機也要考慮隔離能力。她說，在中央援建下的隔離設施已倍增，往後找到時機，縱使在確診比例較高時，都有能力全民檢測，強調未到最好時機，不等於不做其他事，包括快速抗原檢測，形容等於全民篩查。

撤禁飛為安撫外企？

陳茂波：猜測沒道理

問到能否實現動態清零的目標，林太稱，本港必須盡快爭取與內地通關，「現在說我們完全沒有機會，我不接受」。她說，能控制新增病例在一定範圍，甚至遏制，也有機會動態清零，但若市民不打針、不檢測，機會就比較小。

財政司長陳茂波日前接受中新社訪問時，被問到暫緩全民檢測、撤銷9個國家的熔斷機制等，是否為安撫外國企業時，他表示「這個猜測是沒什麼道理」，強調在防疫抗疫方面，老百姓的生命健康是首位，又說若不能遏住疫情，達不到「動態清零」，保持平衡，就難以跟內地恢復通關，對香港的經濟影響更大。

（新冠疫情）