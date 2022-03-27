陳智思料外企難返 林鄭指個人意見 劉兆佳：予人感特首行會矛盾 蔡子強：或怕再捱批

陳：縮檢疫「去番符合科學」

保金融地位否需觀察

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，特首公開表示不同意行會成員的意見，予外界覺得特首和行會有矛盾，情况少見，亦是不應發生，且所為的不是大事。他續說，行會成員表達其個人觀察，不受集體負責制的限制，亦未必與政府一致，但特首較少公開反對，除非特首認為有關看法有違政府立場，或視為施壓以改變政府政策，甚至會削弱政府威信。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，各界對林鄭月娥連任看淡一線下，不少建制派近日對她嚴厲批評，認為陳智思意見已相當輕微。但他認為，本港防疫上處於夾縫間，林太早前被國內極嚴厲聲音批評本港防疫政策，或擔心今次再被批評為放寬入境限制，而必須澄清政府界線。

陳智思昨稱，當其他國家開始回復商業活動，很多以亞太區業務為主的跨國企業過去幾個月已遷離香港，他認為企業在外地經營一段時間，重返香港機會很低，但以大中華業務為主的企業，其離開則可能是短暫。他又說，不少內地專業人士因隔離要求，已遷返國內，相信部分亦會留在當地；部分要往返本港及內地的外資，亦可能選擇留在上海等其他國內城市。

但他稱，本港正處於兩難處境，需保障香港市民，若未能提高長者疫苗接種率，亦未能完全放鬆，他相信內地亦希望本港疫情受控，再考慮通關問題。

林鄭：經濟反彈應不會慢

林鄭月娥回應時稱，陳智思雖是行會召集人，他只是發表個人意見，因很多人對抗疫有不同意見，特別是有關香港作為國際城市，應否對外開放更多，或擔心更多人會離開。她稱更權威的立場僅來自她本人及特區政府，建議外界視之為陳智思個人意見，「尤其是他來自商界，當然他的意見會受商界同儕及朋輩影響」，但正如她所言，最終目標是盡快遏制第五波疫情，與內地通關，更好的是可與海外通關，那麼商業就可恢復，經濟亦可反彈。林太在中新社訪問亦有談及經濟反彈，稱希望市民保持信心，配合政府防疫政策，也要保護自己，準備香港的經濟復蘇，「我看經濟的反彈應該也是不會慢的」。

國家主席習近平上周在中共中央政治局常委會會議上提到，應努力以最小代價實現最大防控效果，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。而林鄭月娥、財政司長陳茂波等其後相繼接受訪問談到抗疫時，較以往多談日後經濟（見圖）。但劉兆佳認為，難斷言是否從內地得到「啟示」，除非疫情非常嚴峻，否則抗疫至某個階段，亦要思考對外交往的問題。

劉相信，國家領導人亦留意到本港社會已累積很多不滿和怨氣，對特區政府穩定、有效管治潛在不利因素，若不重視，持續以嚴厲措施防疫，可能引發更大政治問題，故政府必須冒險，在疫情下放寬經濟民生相關的防疫措施，給市民對未來憧憬。

盛智文：旅客符新檢疫要求應可來

蘭桂坊集團主席盛智文認為，多名中央官員早前已發表有關抗疫與經濟間的言論，反映兩者同樣重要，他更形容是給予港府的指示，但他認為現階段先放寬香港居民返港的檢疫限制合理，而若國際旅客與香港居民一樣，上機前滿足到先檢測及完成打疫苗的要求，沒有理由不可來港，期望本港可在夏天與內地及外地通關。

明報記者

（新冠疫情）